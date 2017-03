Martí Boada presenta cal·ligrafies del bosc al Museu del Suro

annaïs miró

De l’11 de març a l’1 de maig de 2017, a l’Espai Manufactures d’exposicions temporals del Museu del Suro de Palafrugell, a la placeta del Museu s/n de Palafrugell, l’artista Martí Boada presenta l’exposició Forest Art. Cal·ligrafies del bosc, amb peces que el propi artista recull de la natura que es transforma a ella mateixa amb el pas del temps. Martí Boada, ambientòleg, magíster, llicenciat en geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en estudis catalans per la Universitat de Perpinyà, sociòleg i, actualment, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, exposa al Museu del Suro de Palafrugell el seu treball de camp anomenat Forest Art. En aquesta exposició podem veure les peces que Martí Boada recull de la mateixa natura, la natura que amb el pas del temps es transforma i es forma en ella mateixa, creant una nova natura, el que s’anomena l’art del temps. Entra en joc la transformació de la matèria i la definició dels materials que es transformen amb el pas del temps de manera natural, entre d’altres aspectes. Aquesta mostra ens reflecteix la petjada del temps sobre la natura i com aquesta es forma i es configura amb el pas dels minuts. Martí Boada ens vol mostrar com aquesta natura morta pot ser del tot viva i ens explica la relació que ell mateix ha tingut amb ella. Cada peça exposada és un objecte pensat, observat al bosc, identificat i reinterpretat però, especialment, convertit en art extret del bosc per mostrar tots els seus matisos des de la creativitat. Entrant en joc la transformació de la matèria, l’obra de Martí Boada té un interès màxim en un moment actual on sembla que l’espècie humana estigui entestada a destruir el seu entorn. El seu treball és la conseqüència de molts anys d’observació socioecològica i també una manera de divulgar la meva recerca naturalística a través de l’art. El meu primer pensament davant la troballa, no és la prova científica per se, sinó que el meu interès rau en fer-la accessible: a quanta més gent li puc fer arribar millor. Hom parteix del principi: “una persona ben informada sempre multiplica. Mal informada, sempre resta. Som al sotabosc, la llenya, troncs, arrels, entre d’altres. Les porto al meu estudi i jugo intuïtivament amb elles. A vegades, amb pigments naturals que extrec de les escorces, i d’altres, amb pintures sintètiques com l’acrílic. Per ell, el bosc és la màxima expressió de la maduresa d’un paisatge. És el clímax. Perquè tot acaba esdevenint bosc si no hi ha interferència humana. Si ara mateix deixéssim Sant Pere de Vilamajor desproveït del nostre pas, en trenta o quaranta anys, l’exèrcit latent del bosc s’aponderaria de tot. Amb les forces biofísiques tot acaba esdevenint bosc. Tot és bosc, I tot allò que no és bosc, és bosc potencia.

Etiquetes: forest art · Museu del Suro de Palafrugell