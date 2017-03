L’IVAM mostra “Les constel·lacions” de Julio González

L’IVAM presenta Les constel·lacions de Julio González: entre la representació i l’abstracció, una nova relectura de la col·lecció de Julio González (Barcelona, 1876 – França, 1942), de la mà del comissari Josep Salvador. Aquesta col·lecció, custodiada pel museu des de la seva fundació, es considera la més completa sobre l’escultor espanyol, amb més de 200 obres. Per l’exposició se n’han seleccionat una quarantena, entre les quals no hi falten les més singulars i representatives del l’anomenat “mestre del ferro”.

Aquesta selecció vol emfatitzar els conceptes existencials de l’experiència escultòrica de González, com són la manipulació estètica dels materials i la seva disposició espacial, partint des de la sensibilitat i la perspectiva actuals. A més, incorpora 12 propostes tridimensionals del propi fons del museu que demostren la vigència de les aportacions constructives de González, amb escultures de: Andreu Alfaro, Martin Chirino, Georg Herold, Jacques Lipchitz, Juan Muñoz, Miquel Navarro, Jaume Plensa, Reiner Ruthenbeck, Joel Shapiro, David Smith i Tony Smith.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu l’exposició s’articula en cinc àrees temàtiques que ofereixen un panorama per altres tantes esferes del pensament connectades a fites culturals com: la transformació de la mirada i la percepció, els valors racionals i intuïtius, les formulacions arquitectòniques i espacials, els processos i consciència de la forma i l’estructura de l’objecte i la seva defensa de la ficció.

Es pot visitar a la Galería 2 de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) del 23 de març al 14 de gener de 2018.

A la imatge, l’obra de Julio González, “Dona recolzada llegint” de 1930.

