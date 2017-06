Les il·lustracions de María Corte, a Art en brut Gallery

Art en Brut Gallery (Cort Reial, 3) de Girona presenta l’exposició de la il·lustradora María Corte, Del barri de Gràcia al New York Times, que presenta una selecció de 10 litografies numerades i signades i una obra original, que recullen els aspectes més rellevants de la seva obra.

Maria Corte (Barcelona, 1983) es va graduar a l’Escola Massana de Barcelona (2009) i va obtenir el premi INJUVE aquell mateix any. Sense bellugar-se del seu taller al barri de Gràcia Corte col·labora amb editorials i publicacions mensuals per a mitjans americans (The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post) i europeus (BBC Music Magazine, Le Corriere de la Sera o Il Sole 24 Ore, entre d’altres).

L’any 2016 va decorar l’àtic de “la Sala Ciutat” per l’Ajuntament de Barcelona amb les seves exuberants il·lustracions. El seu enginyós estil es reconeix per les formes arrodonides organitzades en composicions de línies geomètriques jugant amb textures peculiars i amb una sensibilitat cromàtica particular, tot buscant la ruptura de les convencions clàssiques de la representació del cos humà.

L’exposició es pot visitar de l’1 al 30 de juliol.

