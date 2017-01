“La Nit il·lumina la nit” de Rafael Y. Herman al MACRO

MACRO – Museu d’Art Contemporani de Roma acull l’exposició de Rafael Y. Herman titulada La Nit il·lumina la nit, comissariada per Giorgia Calo i Stefano Rabolli Pansera, i promoguda per la ciutat de Roma del 25 de gener a la 26 de març del 2017.

L’exposició, a la seu MACRO Testaccio, es veu com una gran instal·lació del medi ambient en el qual emergeixen de l’espai fosc, les obres que es revelen com epifanies. En la dialèctica entre la foscor i la llum, de fet, s’estén la poesia de Rafael I. Herman la mirada que revela una nova aproximació a la realitat que creix en l’estructura fosca.

La nit il·lumina la Nit es centra en el treball iniciat el 2010 i acabat el 2016. En aquest període, l’artista ha establert un diàleg amb els grans mestres de la tradició occidental, que representava al llarg dels segles, la Terra Santa, tot i mai haver visitat però inspirat en les fonts bíbliques i literàries. Rafael I. Herman traça aquesta tradició amb el seu propi mètode: el tret nocturna sense ajudes de manipulació electrònica i digital, que revela el que no pot ser vist a simple vista. Igual que els grans mestres del passat, fins i tot Herman ha volgut posar en la posició de no ser capaç de veure el paisatge, tot i que és dels llocs on va néixer i es va criar, que treballa en la foscor de la nit.

A la imatge, Somnum Rubrum, 2012 de Herman.

Etiquetes: MACRO · Rafael Y. Herman