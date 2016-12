La instal·lació d’Irantzu Lekue tanca el programa onades d’energia

L’artista contemporània basca Irantzu Lekue ha tancat el programa Ones d’Energia de Donostia 2016 amb una instal·lació gegant en Sagüés, composta per 10.000 ampolles, en les que s’han guardat les opinions dels guipuscoans sobre aquest any cultural, i que han conformat la imatge d’una empremta dactilar laberíntica. “La persona, ésser social per naturalesa amb ànsies de recerca, avança o retrocedeix en el procés de vida i mort, deixant empremta, creant connexions amb altres persones i generant nous camins. És pel que, agrupant les 10.000 ampolles en línies corbes i orgàniques, com rius vidriosos, es conforma el laberint natural: l’empremta dactilar; el cor dels dits, destinats a palpar, percebre i sentir”, ha exposat.

Lekue ha buscat aplicar el mite de Teseu i el minotaure a la seva instal·lació. En aquest sentit, ha indicat que el laberint simbolitza “la vida, la mort i el renaixement” i que representa “el camí tortuós, ple d’equivocacions que cal recórrer per trobar el centre del jo i la saviesa”. Així mateix, ha explicat que l’empremta dactilar és “la marca que deixem amb la nostra presència, amb la manera de ser, amb les formes de fer. I és un procés allargat en el temps; una voluntat de recórrer camí que marca la ruta, de la mateixa manera que el fil que va utilitzar Teseu per aconseguir trobar el Minotaure “.

No obstant això, en l’obra de Lekue el fil vermell, “la força motora que ens impulsa a avançar”, no arriba al centre del laberint, reflectint la idea que el que transita l’enrevessat camí està “sempre pendent d’arribar al seu destí: els desitjos”.

Lekue també ha recordat l’origen de la instal·lació: “Hem cridat a participar a la ciutadania d’Euskal Herria, perquè expressin els seus somnis i reflexions sobre la cultura i ens introdueixin en ampolles”, ha explicat l’artista, que ha afegit que “cada ampolla conté l’essència de cada persona, transformant a la seva imatge”. L’artista ha explicat que les ampolles han passat de “donar forma al buit” a ser “un element portador de somnis, il·lusions, desitjos, crítiques, lloances o del mateix buit”. D’aquesta manera, mostren “l’interior de cada persona, la seva personalitat i creativitat”.

Obra efímera

Al costat de Irantzu Lekue, quinze voluntaris han començat a treballar a les 6.00 hores i continuaran amb el seu treball fins a les 24.00 hores d’avui per així poder donar “vida” a una instal·lació “canviant” i, alhora, “efímera”, donat que desapareixerà amb la mitjanit. “Es tracta una oda a l’urbà, mitjançant l’ús objectes quotidians del dia amb un nou significat”, ha afirmat.

A l’hora del crepuscle, les 10.000 ampolles s’il·luminaran per “resignificar” el seu contingut. Les opinions, els parers dels guipuscoans “es convertiran en art”.





