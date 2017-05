La Fundació Joan Miró renova la seva col·lecció d’obra de l’artista

La Fundació Joan Miró, Parc de Montjuïc, Barcelona, renova la presentació de la col·lecció per posar de relleu el caràcter únic de la Fundació, un espai expositiu pensat i dissenyat per mostrar l’obra de Miró i destacar la complicitat de l’artista i l’arquitecte Josep Lluís Sert.

A més a més, del 30 de juny a l’1 d’octubre presenta The Way Things Do, comissariada per Serafín Álvarez i Martina Millà. L’exposició és un homenatge a The Way Things Go, el film llegendari de Peter Fischli i David Weiss, en el marc del 30è aniversari de la seva creació. La mostra inclou tres instal·lacions d’artistes emergents i la projecció de la pel·lícula del duo suís. A The Way Things Do, Serafín Álvarez, Cécile B. Evans i Daniel Jacoby & Yu Araki fan tres relectures objectuals de la mítica reacció en cadena d’objectes tot explorant la noció de circuit i de rastre, el paper dels objectes en la relació de les audiències fans amb els seus universos de ficció o la naturalesa de les interaccions entre dades, màquines i intel·ligències en els sistemes artificials. Amb la col·laboració d’Hangar Centre de producció i recerca d’arts visuals i BAR project.

Fins al 2 de juliol es pot visitar Éluard, Cramer, Miró ­— «À toute épreuve», més que un llibre, comissariada per Christopher Green. La mostra gira entorn del llibre de bibliòfil À toute épreuve, que el poeta Paul Éluard, l’artista Joan Miró i l’editor Gérald Cramer van elaborar en estreta col·laboració al llarg de deu anys (1948-1958). Amb aquest projecte, Christopher Green, comissari de la mostra, vol posar en relleu com Miró aconsegueix fer realitat un anhel que tenia des de feia anys: crear un llibre-objecte que depassés la simple il·lustració de les paraules del poeta per esdevenir gairebé una escultura. L’exposició inclourà obres i documents que permetran reconstruir la història de la creació d’aquest llibre tan fonamental en la trajectòria mironiana.

A l’Espai 13 de la Fundació es pot visitar Peu a fora. Expedicions i diàspores, un projecte comissariat per Jordi Antas que proposa reflexionar sobre qüestions de pertinença, continuïtat i ruptura del model establert en l’escena artística de Barcelona. A partir de diferents elements complementaris en diàleg, el cicle d’exposicions de l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró per a la temporada 2016-2017 dibuixa un mapa dels fluxos artístics actuals i examina les relacions que es donen entre allò que es forma en la distància i allò que en retorna a través de sis exposicions i una publicació.

Del 19 de maig al 2 de juliol la Fundació acull també la mostra Adrià Julià. Hot Iron. El treball d’Adrià Julià es relaciona amb la memòria, la resistència, el desplaçament i les erosions a partir de la interdependència entre les persones i el seu entorn. Interessat de manera particular pel llenguatge cinematogràfic, Julià desenvolupa processos d’investigació i en deixa registre mitjançant instal·lació o performances multimèdia. Per a Peu a Fora, l’artista investiga les relacions creuades entre dos esdeveniments aparentment distants que revelen profundes dinàmiques globals: la venda de pintures romàniques catalanes a compradors nord-americans, a principis del segle passat, i la implantació del futbol americà a Barcelona, un segle més tard. El centre del projecte és una peça audiovisual, rodada en 16 mm, que forma part de la programació del Festival Loop 2017 i que ha estat coproduïda amb Tabakalera, Centre Internacional de Cultura Contemporània.

Fins el 17 de setembre, el vestíbul de la Fundació acull Cloe Masotta. D’un píxel un poema. Es tracta d’una selecció d’instantànies que Masotta ha caçat al vol amb la càmera del seu mòbil aplicant un filtre poètic a allò quotidià. Cloe Masotta.

A la imatge, nova presentació de la col·lecció.

