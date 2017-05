La Fundació Dalí i la Universitat de Pequín signen un conveni de col·laboració

El dia 31 de maig, la Fundació Gala-Salvador Dalí i el Centre d’Estudis Visuals de la Universitat de Pequín (CVS) han signat un conveni de col·laboració. Per part de la Fundació Dalí, el responsable de rubricar l’acord ha estat el seu gerent, Joan Manuel Sevillano, i per part del CVS de la Universitat de Pequín, el seu director, LaoZhu (ZHU Qingsheng), professor de la Universitat de Pequín i president de CIHA (the International Association of Art History). La signatura s’ha celebrat a la seu de l’Institut Cervantes Pequín.

La Xina s’ha convertit en un país prioritari per a la Fundació, per les possibilitats que ofereix en el terreny artístic, acadèmic i jurídic principalment en l’àmbit de la propietat intel·lectual. L’objectiu del conveni és crear un marc ben definit de col·laboració estreta i estable a llarg termini entre les dues institucions, que permeti promoure l’art de Salvador Dalí a la Xina mitjançant el desenvolupament d’activitats culturals i el coneixement de l’obra del mestre entre el públic xinès. Així mateix, permet recolzar l’activitat divulgativa del CVS a Europa.

A la imatge, el professor de la Universitat de Pequín, LaoZhu, i el gerent de la Fundació Dalí, Joan Manuel Sevillano en el moment de la signatura.

