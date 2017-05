Instal·lació pictòrica de Vicent Melià a la Muralla Liberal

annaïs miró

Des de la Nit de l’Art, el dia 19 de maig de 2017, fins a finals de juny, podrà observar-se a la Muralla Liberal de Castelló la instal·lació pictòrica que Vicent Melià ha dissenyat per a la plaça de la Muralla Liberal. Viaje del Bosco al Siglo XXI: Una arquitectura inhumana reflexiona sobre espais com presons, psiquiàtrics o camps de refugiats que s’aicequen en època de la posveritat. Un viatge a la recerca de la Pedra de la Follia, una proposta artística-emocional que afirma: “Somniar amb Monstres produeix la Raó”. En paraules de Melià, “El arte si no tiene compromiso se convierte en algo decorativo que hace juego con el sofá o las cortinas. Mi reto era pintar la muerte con muchos colores, pues para mí la muerte tiene y admite color. Pero hay muertes que se pueden y deben evitar, puesto que éstas son un insulto a la racionalidad del ser humano”, sentencia. Lluny de la voràgine diària d’informació dels mitjans de comunicació, Melià planteja l’art com una reflexió més pausada sobre la deriva de la posmodernitat, perquè, només així tornarem a trobar camins per a la pau. Que els monstres no ens prenguin els drets humans.

