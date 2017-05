Instal·lació artístic-floral del grup japonès Irohanihoheto a Girona. Temps de flors

Per primera vegada un grup d’artistes japonesos de la ciutat d’Osaka participaran en la 62a edició del Girona, Temps de flors. Ho faran a les antigues casernes i a la Torre del Llamp (dels Jardins dels Alemanys) i a la Cisterna-Torre Gironella de Girona.

Segons els seus organitzadors, “el nom d’Ironhanihoheto prové de l’alfabet tradicional japonès i ve a simbolitzar “l’origen de la cultura japonesa” com també significa “la perspectiva de l’impermanència de la Sugun filosofia Buda“.

A les antigues casernes es durà a terme l’exposició titulada “Vent” que té com a principal objectiu reproduir el moviment dels pètals dels cirerers. L’artista d’aquesta mostra és Katsunori Kawai. Paral.lelament a aquesta exposició, s’exhibirà obra amb metall de l’artista Jyunko Sakurai, que reproduirà figures humanes o d’animals. Per altra part, l’artista Yuu Tsukinaga mostrarà la seva obra pintada titulada “Riu d’estrelles del cel”, que estarà acompanyada per dansa tradicional japonesa.

La segona instal·lació tindrà lloc a la Torre del Llamp (zona teatre) i durant tres dies (13, 14 i 15 de maig). Es realitzarà la cerimònia del té japonès per tal que els assistents a l’acte puguin establir “un diàleg amb el té tradicional del japó”. Els seus organitzadors han explicat que “abans de tastar el té verd amb unes tases de ceràmica típiques del japó, s’oferirà a cada assistent a aquest ritual una galeta típica japonesa”. S’han programat un total de cinc cerimònies del té el dia 13 d’abril de 16:00 a 18.00 hores de la tarda; el dia 14 d’abril al matí d’11:00 a 13.00 hores i a la tarda de 16.00 a 18.00 hores i el dia 15, a la mateixa hora que el 14 tant el matí com la tarda. Aquest esdeveniment estarà liderat per l’artista Naoko Nishimura.

A la Torre del Llamp hi haurà instal·lada obra de Jyunko Sakurai (figures de metall) i una mostra de paper i objectes de cordó i fil (mòbils) de Nobuko Kihira. L’obra estrella de l’espai serà la peça de l’artista Nonki Nishimura que exposarà una espectacular instal·lació feta amb bambú i paper del japó.

Finalment a la Torre Gironella-Cisterna hi haurà instal.lat un llac amb aigua dins d’una caserna, en la que els visitants podran gaudir de la música de Ken Matsuo, que produirà sons a través del bambú. Al fons de l’aigua de l’estanc hi haurà una llum de fons i per sobre tota una sèrie de pètals flotant a la superfície (obra de l’escultor Takayuki Tomoi). També es podrà veure un objecte fet amb paper japonès i amb llum exterior del pintor Nonki Nishimura. Des de la llum interior de la cisterna, unes ballarines (Chie OOno i Hanae Aoki) començaran a fer moviments i danses amb un tipus d’encens tradicional budista. Mentre que l’escultora Junko Sakurai reproduirà el moviment del riu des de l’interior de l’aigua, Nobuko Kihira reproduirà el moviment de la llum a través del que ella anomena “Tsurushi-Bina“, amb paper del japó.

El muntatge d’aquestes tres instal·lacions comptarà amb la col·laboració de l’artista plàstic Gustau Carbó i Berthold, el productor audiovisual Carlus Camps i Torner i Alexandra Planas.

Etiquetes: Girona Temps de Flors · Irohanihheto