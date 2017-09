Instal·lació 360º street portrait al Port Vell

annaïs miró

Del 28 al 30 de setembre, al Port Vell de Barcelona, al Passeig d’Ítaca, s’hi podrà veure una exposició 360º de street portrait. A la mostra, Retrats amb ànima que expliquen històries, s’exposaran instantànies de persones reals fotografiades en el seu entorn. Uns retrats que, a més, interactuaran amb l’espectador per explicar la seva història. Es tracta, no només de mostrar les cares dels protagonistes, sinó també les històries que hi ha darrere de cadascuna. Fotografia i realitat conviuran en aquesta iniciativa artística pionera, impulsada per Nationale-Nederlanden, que tracta de posar-li cara a la realitat i mostrar-la d’una manera diferent, en un clar homenatge a les històries quotidianes que succeeixen dia a dia al nostre voltant i, per descomptat, als seus protagonistes. Retrats amb ànima que expliquen històries és la continuació de les dues exitoses edicions de la mostra Ópera: Instantes de realidad, que basava la seva essència en la disciplina del street photo. Aquest any, s’ha apostat per la innovació, incorporant la tècnica de la fotografia 360º, amb la qual la Companyia vol explorar una nova forma de narrativa visual, en què res no queda ocult a la vista de l’espectador. Un format que mostra la realitat tal com és; sense emmarcar, sense deixar res fora de pla. Imatge i so es donaran la mà en una instal·lació única -una estructura en forma de cub gegant-, dins de la qual els visitants podran interrelacionar-se amb una imatge que anirà més enllà del marc, embolicant-los en una experiència única, mentre escolten l’historia de la persona retratada. Com si fossin voyeurs, els assistents de l’exposició traspassaran l’imatge dels retratats per endinsar-se en el seu interior, estrenyent el vincle, identificant-se amb ells, coneixent-los. Un cop més, l’art apropa a les persones.

