I Fira de Col·leccionisme Playmobil

Fira de Cornellà presenta, del 7 al 8 d’octubre, una nova proposta firal, la primera edició de la Fira de Col·leccionisme Playmobil, més de 3.000 metres quadrats que combinen el concepte d’esplai amb la marca Playmobil, l’oci amb valors educatius i d’aprenentatge, un espai per deixar volar la imaginació dels més petits acompanyats de pares, familiars i amics. Els visitants podran gaudir amb exposició de diorames, tallers de creativitat, espai per a col·leccionistes, jocs educatius, photocall de figures gegants, sortejos i concurs infantil de diorames patrocinat per Abacus, entre moltes sorpreses més. Fira de Cornellà aposta així per un nou model d’esbargiment que evoluciona cap a el joc interactiu endinsant-se en el fascinant univers Playmobil.

Etiquetes: Fira de Cornellà · Playmobil