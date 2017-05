Obres de José Luis Pascual de la Col·lecció Bassat al Museu Arxiu

El Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres, Carretera de Sant Vicenç, 14 (Can Caralt) presenta del 26 de maig al 30 de juliol l’exposició de pintura i escultura de l’artista José Luis Pascual (Barcelona, 1947) amb obres de la Col·lecció Bassat, organitzada amb la col·laboració del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró. L’exposició està formada per 20 pintures i dibuixos i 17 escultures que representen diferents èpoques de l’artista.

“Vaig conèixer José Luis Pascual en una de les seves exposicions, crec que a la primera, a la Galeria René Metras, molt amic del meu pare i segurament el galerista amb millor gust i més exigent a l’hora d’escollir els artistes a exposar a la seva galeria. És per això que vaig començar a veure aquella exposició predisposat perquè m’agradés i em va agradar. Molt. José Luis pintava uns personatges que semblaven trets d’un còmic underground, de la mateixa manera que Liechtenstein treia els seus dels còmics americans. Una mica més tard vaig comprar la primera obra, gran, d’un personatge llegint un llibre. Quadres com aquest ajuden els joves a comprendre que llegir és modern. Només per la seva persistència en aquest tema, José Luis Pascual mereixeria un homenatge o una distinció dels ministeris d’educació o cultura. Però no la mereix només per això, sinó pel conjunt de la seva obra, personalíssima. Quan veus una pintura o una escultura de José Luis Pascual, no dubtes: és seva. I aquesta personalitat no està a l’abast de tots els artistes, només d’alguns privilegiats.

Dos mots en relació a la seva escultura. José Luis utilitza planxes de ferro o d’acer corten de diferents gruixos. Una planxa per a cada peça – que retalla, doblega i maneja amb tant de talent – que aquest duríssim material es converteix, gràcies a les seves mans, en quelcom de tan subtil com una cabellera ondulada.

He seguit la trajectòria d’aquest extraordinari artista, i ara extraordinari amic, des d’aquella exposició a la Galeria Metras fins avui. He pogut comprar suficient obra seva com per poder-li oferir una exposició individual, de les primeres de la nostra col·lecció després de les de Guinovart i Ràfols-Casamada. I en una seu per la qual tinc una estima molt gran: el Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres.

Estic segur que quan Catalunya tingui el Museu d’Art Contemporani que els seus artistes mereixen, hi veurem aquestes i moltes altres obres de José Luis Pascual, l’artista capaç de convertir una planxa de ferro en la més bella cabellera al vent.” (Lluís Bassat)

A la imatge, l’artista José Luis Pascual.

