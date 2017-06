El col·leccionista d’art Alfredo Herzog, al comitè seleccionador de SWAB

El col·leccionista d’art i administrador d’empreses, Alfredo Herzog, formarà part de nou comitè seleccionador de Swab Barcelona, que estarà a càrrec d’escollir les galeries internacionals i nacionals que formaran part del programa general de la seva propera edició de desè aniversari.

Herzog és el president en Hertzog Art Business, des d’octubre de 2013. Resideix entre Sao Paulo i Miami. Format per la Fundação Getúlio Vargas (GV), amb MBA per la Claremont University, i estudis en Art Business al Sotheby’s Institute of Art de Nova York. La seva col·lecció està especialitzada en videoart, i en l’any 2007, reunia un total de 700 obres.

Preguntat sobre què és allò que més l’interessa d’un artista nou, respon que “normalment els artistes nous porten sang fresca a l’escena de l’art. Les perspectives dels joves són diferents i això es reflecteix en la seva proposta artística. Existeix també una tendència a fer servir noves tecnologies o nous mitjans, la qual cosa enriqueix el món de l’art. Les tècniques del futur segurament seran digitals destinades per ús i guany personal”.

La Fira Internacional d’Art Swab Barcelona se celebra del 28 de setembre a l’1 d’octubre de 2017.

Etiquetes: Alfredo Herzog · Fira Swab Barcelona