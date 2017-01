Col·loqui entre Maria Pratts i David G. Torres a la Galeria L&B

El dia 2 de febrer a les 19 h. tindrà lloc a la Galeria L&B contemporary art del carrer Àlaba, 58 de Barcelona el col·loqui entre l’artista Maria Pratts i el comissari David G. Torres.

David G. Torres és crític d’art, professor i comissari d’exposicions. Ha treballat en la recuperació d’una idea de la radicalitat en la producció cultural contemporània amb projectes d’exposició com Sortir al carrer i disparar a l’atzar, No, Future, PUNK. Els seus rastres en art contemporani (MACBA, CA2M, Artium). Com a crític d’art (des de «El Cultural» d’El Mundo, Bonart o A * Desk), ha desenvolupat una tasca d’investigació i compromís amb els artistes i l’escena artística en el context barceloní.

Etiquetes: David G. Torres · Galeria L&B · Maria Pratts