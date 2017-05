Alumnes de l’Institut Montgrí col·laboren en el projecte INDI d’art participatiu

La Capella de Sant Antoni i el pati del Museu de la Mediterrània, c/ Ullà 27 de Torroella de Montgrí, acullen fins al 29 de maig els treballs dels alumnes de l’Institut Montgrí que enguany participen en la cinquena edició del projecte INDI, les Jornades d’Art Participatiu per a Joves. Aquest projecte està promogut per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Museu de la Mediterrània, en col·laboració de l’Institut Montgrí.

El projecte INDI reivindica l’art com un instrument de comunicació interpersonal i de coneixement, més que no pas com a un objecte de contemplació estètica. La iniciativa aposta per una creació menys personalista basada en el treball en grup i la participació, a l’entorn dels joves adolescents i la creació contemporània.

Les jornades es desenvolupen al voltant d’una pregunta-tema que proposen i escullen els joves participants. Aquest any però, amb motiu de la cinquena edició, s’ha proposat reflexionar sobre el propi model per tal d’esperonar que s’auto-alimenti de noves idees i evolucioni.

Els alumnes han estat tutoritzats durant tot el procés i han dissenyat i executat diferents estructures proposatives i relacionals, que s’utilitzaran durant les jornades per generar debats, propostes artístiques i reflexions dels adolescents al conjunt de la societat. Les creacions ja es poden veure des de divendres al pati del Museu de la Mediterrània i a la sala d’exposicions La Capella.

El 20 de maig de 2017 a les 11.30 h, els alumnes presentaran, a la caseta elèctrica de la Pletera, la intervenció artística «Mosquits», que dinamitzarà el col·lectiu local Buit.

A la imatge, una de les intervencions dels alumnes de l’Institut Montgrí.

