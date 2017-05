“I am your invention” mostra vídeos de la col·lecció Ordóñez Falcón

El Centre del Carme acull, fina al 4 de juny, l’exposició I am your invention, que mostra una selecció de vídeos de la col·lecció Ordóñez Falcón, una de les més importants d’Europa.

La Col·lecció Ordóñez Falcón de Fotografia (COFF) va començar a formar-se a finals dels anys 70 i consta, en el seu conjunt, de més d’1.300 obres amb prop de 2.000 peces –al voltant de 50 són vídeo-creacions– que abasten el període comprés des dels anys 20 del segle XX fins a l’actualitat.

L’exposició, ubicada a la Sala Dormitori, està composta per les obres d’ Ignasi Aballí, Willie Doherty, Mariña Núñez, Anthony Goicolea, Reynold Reynolds y Patrick Jolley, Virginie Barré, Stéphane Sautour i Šejla Kamerić. Segons el comissari de la mostra, Adonay Bermúdez, I’m your invention dilucida sobre una aparent violència que es troba a mitjan camí entre la realitat, el possible i el que imagina. Una violència inadvertida, incontrolada i fosca que busca una reacció per part de l’espectador, l’obliga a completar l’experiència audiovisual i el força a decidir si acceptar-la com a verídica o no. Inclús, considerant-la falsa, si desitja fer-la seva i ratificar-la com a possible. S’albiren, a més, petites dosis de terror, manifestació propiciada després d’un excés de violència no controlada. La no-assimilació del terror provoca inestabilitat, irracionalitat i descontrol. Els pilars de la credulitat es trontollen i les possibilitats es multipliquen.

