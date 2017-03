Montserrat aplega els millors experts sobre l’obra de Caravaggio

El Museu de Montserrat (MDM) organitza, els dies 2 i 3 de juny, unes jornades d’estudi per celebrar el centenari de l’arribada a Montserrat del quadre Sant Jeroni penitent, l’única obra de Caravaggio que hi ha a Catalunya. El curs reunirà alguns dels millors especialistes en Caravaggio a nivell internacional.

Les ponències programades per al curs Caravaggio a Montserrat: centenari de l’arribada del Sant Jeroni penitent a Montserrat són les següents:

2 de juny de 2017: Artur Ramon, historiador de l’art i antiquari. El “Sant Jeroni penitent”. Estat de la qüestió. Silvia Danesi Squarzina, Professora emèrita d’Història de l’Art. Univ. La Sapienza, Roma. La procedència del “Sant Jeroni penitent” de Montserrat. La col·lecció Giustiniani. Gonzalo Redín, historiador de l’art. Professor de la Universidad de Alcalá. Corregint Caravaggio: Guido Reni vs el “destructor de la pintura”. Rossella Vodret, historiadora de l’art. Antiga superintendent especial dels Museus de Roma. Darreres investigacions historiogràfiques sobre el “Sant Jeroni” de Montserrat

3 de juny de 2017: Ana González Mozo, investigadora del Gabinet de Documentació Tècnica Museu del Prado. Restaurant el “Sant Jeroni” de Caravaggio. Aspectes tècnics. Gianni Papi, historiador de l’art, investigador i especialista en Caravaggio. La influència de la revolució de Caravaggio a Espanya. Artur Ramon i Josep de C. Laplana. Conclusions

Les inscripcions, que contemplen l’opció d’allotjament i pensió completa els dos dies, es poden fer a través del correu-e museu@larsa-montserrat.com o del telèfon 93 877 77 45.

Les sessions seran en català, en castellà i en italià, i tindran lloc a la Sala del Venerable de l’Hotel Abat Cisneros de Montserrat.

Aquest és l’apunt del P. Josep de C. Laplana, director del MDM, sobre el quadre:

“El Sant Jeroni penitent de Caravaggio ha arrelat fortament a Montserrat. No hi ha dubte que hi juga un paper estel·lar. Aquest quadre no és tan sols l’obra insígnia del Museu de Montserrat, sinó que ha esdevingut una referència en el món artístic del nostre país. És escaient que celebrem el centenari de la seva arribada a Montserrat, que no va estar exempta d’aventura. Va ser al voltant del 22 d’abril de 1917. El quadre arribava amb una identitat subrogada, no la pròpia. El 1915, el P. Bonaventura Ubach va assistir a la subhasta de mobles i pintures del Palazzo Magni, a Roma, i no va resistir la temptació de licitar per un quadre impressionant que representava, de mig cos, la figura d’un vell mig despullat que evocava la imatge característica de Sant Jeroni penitent. A la subhasta, el quadre sortia com a obra de Francisco Ribera, lo Spagnoletto. Val a dir que des de feia segles la figura de Caravaggio no suscitava gaire interès. Havia estat un pintor maleït. Tanmateix, aquests plantejaments eren ben estranys per al P. Ubach, que només volia un gran Sant Jeroni que presidís el seu gabinet d’estudis bíblics.

La descoberta que el fals Ribera de Montserrat era un Caravaggio autèntic va tenir lloc l’any 1943, quan el més acreditat caravaggista Roberto Longhi va publicar un article amb el dibuix del Sant Jeroni, que ell mateix havia tret el 1914 al Palazzo Magni, abans de la subhasta, i que considerava que aquell quadre perdut era un veritable Caravaggio. Aquest article va caure en mans de Joan Ainaud de Lasarte que, a l’instant, va identificar el dibuix de Longhi amb el quadre de Montserrat. Arran de la descoberta, l’obra fou restaurada i presentada per primer cop a una exposició antològica de Caravaggio a Milà, el 1951. A partir d’aquest moment, va començar la solita storia de l’autentificació d’aquest nou Caravaggio que pretenia afegir-se al corpus del pintor.

Avui, cap especialista dubta de l’autenticitat de l’obra, que es troba avalada també per documentació. Hem pensat que aquesta epopeia mereix un estudi, un reconeixement i una celebració. En aquestes jornades hem aplegat sis experts, que són la màxima autoritat en la matèria, per a sintetitzar els aspectes diversos que giren entorn del Caravaggio de Montserrat”.

