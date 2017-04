L’educació ambiental a l’Espai Santa Caterina

annaïs miró

Del 21 d’abril al 26 d’agost, a l’Espai Santa Catrina de la Generalitat, al Passatge Arístides Maillol de Girona tindrà lloc l’exposició Camins de Natura, itineraris vitals, que convida a reflexionar sobre el paper dels educadors i educadores ambientals i com repercuteix la natura en el desenvolupament de les persones. Parteix de dues celebracions que van coincidir al 2015, els 40 anys del primer itinerari de natura a l’estat espanyol, al Bosc de Santiga (Barberà del Vallès) i els 30 anys de la fundació de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA). Dos moments històrics dins la tradició ambientalista i associativa catalana. L’objectiu d’aquesta exposició és commemorar el 40è aniversari del primer itinerari d’educació ambiental que es va realitzar al Bosc de Santiga al 1975 i el 30è aniversari de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA), entitat que ha liderat el projecte amb el suport de diferents administracions.

L’exposició explica l’evolució i el paper de l’educació ambiental i posa èmfasi en la figura dels educadors/es ambientals i en els itineraris ambientals que es poden fer arreu del territori. Complementàriament a la visita es proposen activitats per a escoles i grups organitzats. El contingut de l’exposició es desenvolupa en els àmbits següents: L’educació ambiental; L’educador ambiental; Les escoles de natura, Connectant i organitzant-se, i Els itineraris educatius.

La mostra també vol donar a conèixer els itineraris d’educació ambiental existents a Catalunya. Per això se n’han seleccionat 52 per a aquesta exposició. Són itineraris que recorren diferents punts del territori català. La majoria posen en relleu els aspectes naturals però també se n’hi presenten altres que mostren aspectes culturals, tecnològics o industrials. Els itineraris de natura no són només una part del nostre coneixement, sinó una part de les nostres vivències que configuren el caràcter i la personalitat. Com deia el poeta Alfred Tennyson: “Sóc part de tot el que he trobat al meu camí”. El guió i la coordinació del projecte l’han portat a terme el comissari i un equip de treball de la Societat Catalana d’Educació Ambiental, format per Isabel Alves, Alba Castelltort, Josep Maria Llorach, Lluís Pagespetit, Bea Ramírez. També ha col·laborat en la revisió del guió Loreto Rubio, de Sinergia Value. La museografia és de MiBa Arquitectes, el disseny, de Dani Rubio i el web, de Maria Beltran. Aquest projecte compta amb el patrocini de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, i la Fundació La Caixa. S’han programat sortides guiades (gratuïtes amb reserva prèvia) amb educadors als itineraris que es presenten a l’exposició per experimentar i comprendre millor allò que ens envolta durant el període en què aquesta està oberta al públic. A més, l’exposició podrà ser visitada per grups escolars o de lleure.

