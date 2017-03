La Tàpies acull la conferència “Treball absolut” a càrrec de Juan Luis Moraza

gisela chillida

La Fundació Antoni Tàpies, Aragó, 255 de Barcelona ofereix el 22 de març a les 19h. la conferència “Treball absolut” càrrec de l’artista Juan Luis Moraza. Aquesta xerrada, de caràcter gratuit, girarà al voltant de la noció del treball, analitzada i revisada a la llum de la seva pràctica artística, exposada a la Galeria Estrany – de la Mota, entre el 24 de març i 31 de maig del 2017. L’acte ret homenatge al galerista Toni Estrany, recentment desaparegut.

“Però si l’art converteix el treball en el seu protagonista, no es referirà únicament a la seva pròpia tasca, sinó a un afany que travessa les professions, les ocupacions i fins i tot les vivències. L’economia financera dissol la feina, el que no vol dir que la humanitat deixi de treballar, sinó que ho segueix fent sense cap dels seus avantatges.

Inmaterialitzat, desterritorialitzat, el treball passa avui en un camp expandit, omnipresent, omnipotent, omniscient. S’ha implantat una noció de “treball absolut” aplicada indistintament a qualsevol aspecte de la nostra existència: treballem les emocions, treballem el nostre cos, les nostres relacions, les nostres formes de descans, treballem la nostra imatge i el nostre futur. No és la natural laboriositat de la realitat, sinó la capitalització instrumental de l’experiència, accelerada mitjançant tot tipus d’incentius que contribueixen a perfeccionar i augmentar la nostra laboriositat. Cada vegada més estem obligats a ser productius fins al descans, convertit en un oci sense remuneració. I competim en un mercat total en el qual l’experiència és ja plenament cotitzable. Si no contribueix a un increment de riquesa, viure és considerat una forma de mandra.

La productivitat destitueix l’excel·lència del treball. Desplaça el saber al poder, la creativitat a l’incentiu, el medi a la fi. La iteració del plus-valor inaugura l’era del post-valor. En l’època de la postveritat, la postbondat i la postbellesa, el temps del procés es substitueix per l’eternitat del projecte, per la instantaneïtat del resultat, per la indiscernibilitat entre operari i eina, entre treball i festa, entre voluntat i obligació. Del poder aprenem a delegar la feina; i en el consum, ens ensinistrem en la redistribució de la riquesa als seus posseïdors, com si fóssim amb prou feines una esforçada baula perduda entre els diners que cobrem i els diners que gastem. Però en realitat, la laboriositat, la noblesa de l’esforç, la dedicació, el gaudi i la cura, l’amor al treball ben fet, sostenen la vida social molt més que qualsevol llei.” Juan Luis Moraza, 2017.

A la imatge, cartell de la conferència “Treball absolut” càrrec de l’artista Juan Luis Moraza.

