El jurat dels Fedrigoni Top Awards publica la llista dels 18 finalistes

natàlia lloreta

“Busquem una obra tan satisfactòria com bella”. Així és com Simon Esterson, president del jurat dels Fedrigoni Top Award, defineix la tasca que ha de dur a terme el jurat d’aquests premis, tot revisant les més de mil obres rebudes per la desena edició del premi. Amb Esterson, composen el jurat, Petra Roth, Jane Hyne, Xavier Bas Basle i Thomas Manss. Després de la reunió de deliberació, han fet pública la llista de les obres finalistes.

Aquesta shortlist la configuren 18 treballs realitzats per estudis de disseny d’Itàlia, Portugal, República Txeca, Alemanya, Estats Units, Regne Unit, Croàcia i un únic representant d’Espanya, que és l’empresa navarresa Franziska Estudi, amb el treball titulat Diccionari de la Innovació. El jurat ha valorat aspectes com la innovació i la creativitat expressats en diversos projectes. Ha posat especial atenció en la qualitat dels acabats, les tècniques d’impressió, la capacitat d’utilitzar el paper i les seves possibilitats comunicatives.

El lliurament de premis està previst pel dia 16 de març al Disseny Hub Barcelona. Després de l’acte, s’inaugurarà l’exposició de les obres finalistes i guanyadores al mateix espai, que es podrà veure fins al 24 de març.

Etiquetes: Disseny Hub Barcelona (DHUB) · Fedrigoni Top Awards · Franziska Estudio · Simon Esterson