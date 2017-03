annaïs miró

Del 5 al 28 de maig de 2017, l’Espai Abastos de Plasència, a la Plaça del Mercat d’Abastos, acull l’exposició multidisciplinar El tiempo entre los segundos de l’artista Agustín Decórdoba. Amb aquesta exposició en mil metres quadrats de superfície a l’Espai Abastos de Plasència, ara canvia la mida i el format, mostrant pintura amb quatre sèries, entre elles “Un-fullüng” que ja va estar a Eurostar de A Corunya, amb obres al més pur estil expressionista abstracte i algunes importants d’informalisme expressiu. L’artista Agustín Decórdoba mira de ser didàctic i per això fa mà de tres vídeoart. Malgrat que l’art abstracte en època de Franco es va considerar un art prohibit, proper als criteris hitlerians, art malalt o degenerat, és a partir de l’any 1957 (un any després del naicement d’Agustín Decórdoba a Plasència), quan comencen els artistes de l’època a posicionar-se en aquest moviment, amb el risc conegut d’una difícil situació política, arribant al menyspreu crític en aquells dies i, potser, no acabat de superar del tot. Agustín Decórdoba, dibuixant, pintor, fotògraf i creatiu té una tendència del realisme cap a l’impressionisme tardorenc i en l’actualitat treballa amb marcada pinzellada solta, valenta i una clara tendència expressionista en evolució permanent.

