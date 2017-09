Víctor Lope inaugura temporada amb Kepa Garraza i Frank Plant

La Galeria Víctor Lope Arte Contemporáneo, carrer Aribau 75 de Barcelona, presenta a partir del 7 de setembre i fins el 21 d’octubre dues noves exposicions: a la sala principal Power de Kepa Garraza i a la sala Showroom Everything is Bent de Frank Plant.

A Power Kepa Garraza presenta una selecció de retrats d’alguns dels icones polítics més destacats de la història universal. El seu objectiu, tal i com explica l’artista, és analitzar les relacions entre art i poder al llarg de la història, desplegant una cronologia visual d’imatges que mostri a l’espectador com l’art ha treballat sempre sota l’ombra del poder polític. Aquesta estreta relació de les arts plàstiques amb el poder i la propaganda sembla ser una constant fins a principis del segle XX, quan les avantguardes artístiques erosionen aquesta unió en nom de l’autonomia de l’art. Aquest procés de ruptura dels interessos dels aparells de poder ha demostrat ser, no obstant, una quimera. Avui en dia el concepte de propaganda ha mutat en formes més sofisticades, però encara completament funcio- nals.

Kepa Garraza ha exposat la seva obra arreu del món. Destaquen les seves exhibicions a llocs com l’Acadèmia Es- panyola de Roma (realitzada aquest mateix any 2017) o la Fundació BilbaoArte. També ha participat a una gran varietat d’exposicions col·lectives a ciutats com Madrid, Amsterdam, Berlín i Londres. En la seva trajectòria artística també s’hi inclou una llarga llista de fires internacionals, en les quals Kepa Garraza ha participat com artista repre- sentt de la Galeria Víctor Lope, com per exemple a Scope New York.

A Everything is Bent Frank Plant presenta una selecció de treballs realitzats aquest any. En paraules del propi ar- tista: “La meva obra tracta sobre les observacions físiques i socials. Penso en les coses en termes de composicions ja sigui un objecte, una línia de text o una situació social. És important per mi que l’obra sigui oberta i accessible. Busco per igual l’harmonia i la discordància, les trobo igualment reveladores i fascinants. He estat imbuït per un sentit de consciència social i d’aquí ve que abordi aquestes qüestions, sempre sota la meva pròpia subjectivitat, de forma habitual a la meva obra. Trobar i examinar les formes subtils de la comunicació de i entre els éssers humans. Per mi es tracta d’exposar l’equilibri i la simetria o la falta d’aquesta, en la nostra existència quotidiana.”

A la imatge, “Feeling III”, Frank Plant , 2017.

