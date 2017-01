“Vella Europa, Noves Utopies”, Debat de Barcelona 2017 al CCCB

L’edició del 2017 del Debat de Barcelona se centra en una reflexió sobre Europa de la mà de noves i joves veus procedents de la perifèria del continent. L’escriptor romanès Mircea Cartarescu, el filòsof i activista croata Srećko Horvat, l’hel·lenista espanyol Pedro Olalla, l’economista francesa Julia Cagé, l’escriptora i cineasta xinesa establerta a Londres Xiaolu Guo i l’escriptor turc Hakan Günday, ens oferiran els seus punts de vista de l’actual situació del projecte europeu.

Europa, es diu sovint, és un continent cansat, declinant. Desproveït de futur i mancat d’inspiració, sembla incapaç de donar resposta a les amenaces i els reptes del present: tornen els fantasmes de l’autoritarisme i la xenofòbia, s’encongeix l’estat del benestar i s’afebleixen la solidaritat i el respecte pels drets humans i la justícia. Un continent que va engendrar grans utopies sembla ara incapaç de concebre ni impulsar promeses de futur.

Aquesta percepció d’una vella Europa mancada d’energia i d’idees es veu reforçada per les projeccions demogràfiques d’una població cada vegada més envellida, a la qual sovint es culpa del gir conservador que ha pres el continent. Però, no són precisament aquestes generacions ja velles les que van forjar el somni europeu, van protagonitzar les grans lluites pels drets socials i laborals, i van creure en la promesa moderna de pau, democràcia i benestar? Quines lliçons del passat podrien donar-nos les claus per bastir les noves utopies? Des d’on arribaran les noves avantguardes?

Amb aquest cicle volem donar veu a aquells que avui sostenen altres narratives, recorden altres històries i descentren un territori que en pocs anys s’ha tornat irreconeixible. Seran potser les altres europes, aquelles que existeixen en els marges geogràfics, polítics i simbòlics del continent, les que proposaran les noves utopies que sacsejaran i refundaran el vell continent?

El CCCB vol dedicar aquesta edició del Debat de Barcelona al record de Zygmunt Bauman, inspirador i defensor de la inacabada aventura europea.

Debat de Barcelona 2017 tindrà lloc del 6 de febrer al 13 de març del 2017 al CCCB sota el títol de Vella Europa, Noves Utopies” i que convoca a destacats pensadors del moment per abordar qüestions clau de la societat contemporània. L’edició del Debat de Barcelona 2017 dona veu a pensadors europeus que, des dels marges geogràfics, polítics i simbòlics d’Europa, proposen noves utopies que han de sacsejar i refundar el vell continent.Participen en aquesta edició Mircea Cartarescu, Srecko Horvat, pedro Olalla, Julia Cagé, Xiaolu guo i Hakan Günday.

Mircea Cartarescu és l’encarregat d’impartir la conferència inaugural de l’edició del 2017 del Debat de Barcelona el dia 6 de febrer, a les 18.30 h, amb el títol L’Europa que tinc al cap.

Etiquetes: CCCB · Debat de Barcelona · Vella Europa Noves Utopies