“Tapas. Spanish Design for Food” al Museu del Disseny

Quin és el paper que el disseny ha jugat en relació al menjar i la gastronomia a Espanya?. A través de 250 objectes dividits en tres àmbits: Cuina, Taula, Menjar el Museu del Disseny et convida a descobrir com el disseny, la tradició, la gastronomia, la ciència, l’avantguarda, l’art i la innovació han ajudat a resoldre l’hàbit de l’alimentació.

Produïda per Acción Cultural Española (AC/E) i comissariada per Juli Capella, l’exposició Tapas. Spanish Design for Food arriba el 8 de març al Museu del Disseny de Barcelona després d’haver recorregut 16 ciutats de tot el món com Tòquio, Miami, Washington, Seül, Toronto o Madrid, entre altres.

La mostra comptarà amb un ampli programa d’activitats paral·leles que inclou, entre altres, un cicle de Diàlegs entre reconeguts xefs i dissenyadors, com els tàndems creatius formats per Ferran Adrià i Luki Huber, Jordi Roca i Andreu Carulla o Javier Bonet i Martí Guixé; una taula rodona sobre les solucions que s’estan duent a terme des del disseny per l’aprofitament dels aliments; tallers i itineraris per a públic familiar; o conferències i trobades professionals.

L’exposició es podrà visitar de forma gratuïta, entre el 9 de març al 21 de maig de 2017.

