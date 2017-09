RocioSantaCruz presenta “La Traversee” de Jean Denant

RocioSantaCruz inaugura el 28 de setembre a les19 h. La Traversee de Jean Denant, La mostra es podrà visitar fins al 18 de novembre del 2017.

L’obra de Jean Denant (Seta, França, 1979) indaga sobre la relació de l’ésser humà amb l’espai i els elements que el componen: context i pretext per pensar i analitzar certs aspectes que donen forma a la nostra realitat. Servint-se de les possibilitats que li ofereix l’arquitectura, el paisatge i el territori com a eines d’anàlisi per entendre el nostre entorn, la seva obra acara conceptes espacials que van més enllà de categories físiques o lògiques de la ubicació i l’emplaçament, tot posant el focus en la seva vessant emocional i definint-ho com a entitats subjectives, simbòliques i canviants.

El treball que l’artista desplega ara a la galeria és un conjunt d’obres de formats diversos: peces que estan a mig camí entre l’escultura, la instal·lació, la fotografia… Tot plegat com un sistema fragmentat (cartografies, maquetes, objectes, etc.) que cerca la interacció amb l’espectador, tot convidant-lo a bastir les seves pròpies ficcions i experiències espacials. La importància que Denant atribueix a l’experimentació amb l’espai també respon a la manera d’entendre el procés de materialització de les seves obres. Una mena de viatge, de traversée (travessia), en què el procés esdevé fonamental com a metodologia i formalització de la seva tasca, un mitjà actiu per treballar i construir noves formes d’entendre l’espai i les pràctiques que viure’l puguin generar.

Aquesta preocupació pel procés, per l’espai, per la dilatació del temps de l’art, palesa la importància que per a Denant té la relació espai-temps que l’espectador estableixi amb la seva obra: una relació que s’interroga sobre la cosa social, la històrica, la ideològica i la natural. La producció de Jean Denant, de qualitats plàstiques i expressives d’una gran efectivitat, depassa el terreny específic del que es considera com a espai tradicional, i s’obre a noves lectures i experiències diverses, tot subratllant-ne la naturalesa processual i, en definitiva, se situa en aquelles escletxes i intervals que existeixen entre els cossos, els temps i els llocs.

