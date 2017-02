Programació expositiva de Can Laporta

Del 10 de febrer al 12 de març Can Laporta de la Jonquera presenta Stram de Jesús de la Cruz. S’inicià en el món de la pintura amb la tècnica de l’aquarel·la. En el seu currículum hi consten una vintena d’exposicions individuals i nombroses col·lectives. També ha estat mereixedor de diversos premis i guardons. És posseïdor d’un ofici i d’una sensibilitat que manifesta en cadascuna de les seves obres, essent aquestes ben construïdes. La distribució del color que s’esfuma en l’entorn li confereixen una subtilitat especial, aconseguint les tan preuades transparències en aquest difícil art de l’aquarel·la. Recentment ha iniciat una sèrie d’obres a l’oli, amb un estil modernista però amb la creació d’una textura especial, que els hi dóna una gran qualitat a l’obtenir una difracció parcial de la llum incident.

Del 20 al 31 de març, Cannabis, com ho vius? La temàtica i els objectius de l’exposició, segueixen sent vigents i continua essent necessari facilitar als adolescents i jove informació actualitzada i contrastada sobre els efectes i els riscos del consum de cànnabis, desmitificar tòpics i creences errònies sobre aquesta substància, afavorir processos de reflexió crítica envers el consum de cànnabis i, en definitiva, prevenir el consum de cànnabis en la població, en especial entre els adolescents.

Del 21 d’abril al 21 de maig, Paisatge megalític de l’Alt Empordà, de Jordi Meli. Can Laporta presenta amb aquesta exposició el treball fotogràfic sobre dòlmens i menhirs de la nostra comarca, que ha estat la base per a la publicació del llibre “Paisatge megalític de l’Alt Empordà”. Han calgut quatre anys d’anar i tornar tot buscant aquests elements i les llums per poder copsar tot l’ambient i misteri que envolta el megalític.

Del 2 al 25 de juny, La Jonquera, d’una petita vila fronterera a població global, de Robin Townsend, fotografia. La mostra fa un recorregut gràfic de la Jonquera des de principis dels anys 70, fins avui. És un recorregut per una població que aleshores encara preservava costums d’un poble pirinenc i que amb el pas de temps es transformà en una entitat global. Aquesta circumstància, però, ha sigut evident al llarg de la seva història.

A la imatge, pintura de Jesús de la Cruz.

Etiquetes: Can Laporta