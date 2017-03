Presentació de fotografies al Cendeac

annaïs miró

Demà dia 21 de març de 2017 a les 19.30h., el Cendeac, al carrer Madre Elisea Oliver, a Múrcia, acull la presentació de projectes fotogràfics sota el títol “Otra historia”. Sis joves creadors mostraran el seu treball en un visionat obert al públic organitzat pel Col·lectiu Underphoto en col·laboració amb Cultura. El Centre de Documentació i Estudis Avançats d’Art Contemporani de la Regió de Múrcia (Cendeac) presenta

“Otra historia”, un curs en què els participants han tingut l’oportunitat de seguir totes les fases per endegar un projecte i definir cada aspecte del seu treball. A la sessió de demà, es presentaran al públic les fotografies seleccionades que s’han presentat al llarg del curs i que han estat escollides sota criteris com originalitat, viabilitat, qualitat i per la pròpia presentació de la proposta.