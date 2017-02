PhotoOn Festival, una llançadora de joves talents del fotoperiodisme

Photon Festival es consolida el 2017 com a llançadora de joves talents del fotoperiodisme internacional i arriba a la setena edició amb importants novetats: El creixement del nombre i valor dels premis, valorats en 9.000 €; la creació d’un nou premi temàtic amb motiu de València com a Capital Mundial de l’Alimentació; l’organització de visionament de portfolis gratuïts oberts a fotògrafs de tots els nivells i la participació d’un jurat d’editors internacionals des del procés inicial de selecció dels treballs finalistes.

En els últims anys, Photon Festival s’ha convertit en un important prescriptor de talent pel seu compromís de premiar autors de qualsevol edat i nacionalitat que, tot i no una trajectòria professional consolidada, presenten treballs sòlids i interessants de documentalisme i fotoperiodisme. A través de la Beca fotó, fins a 70 autors novells han tingut l’oportunitat de mostrar els seus treballs a nombrosos editors i professionals de la fotografia; projectar els seus multimèdia a les nits del festival i fins i tot, si han resultat guanyadors, han pogut ser becats per participar en diversos festivals internacionals gràcies a la promoció europea en la Photo Europe Network, xarxa europea de festivals de la qual Photon Festival és membre fundador.

La setena edició del festival es du a terme gràcies al patrocini de la Fundació Cañada Blanch i el Centre Cultural La Nau. En 2017 Photon compte per al patrocini dels premis de la Beca fotó amb Olleros Advocats, La impremta GC, Quinua Real, Fujifilm i One Shot Hotels i com a col·laboradors i mediapartners amb L’Ajuntament de València, Metrovalencia, Cervesa Túria.

5 premis, un total de 9.000 €

Photon Festival realitza un gran esforç per la seva millorar any a any i sent l’èxit professional dels becats com propi. El premi de la Beca Photon Festival 2017 està valorat en 9.000 € (3.000 € més que l’any anterior) el que la situa com una de les beques més importants d’Espanya. En aquesta edició, els 10 finalistes de la Beca Photon Festival podran optar a sis premis (un més que el 2016):

#PremiOllerosBecaPhotOn: El premi consistirà en una aportació en metàl·lic de 2.000 euros realitzat per la firma Olleros Advocats, SLP.

#PremiEditorialBecaPhotOn: El treball guanyador del premi anterior, rebrà, a més, l’edició i producció d’un llibre imprès per La Impremta CG, que formarà part de la col·lecció de llibres editats per Photon Festival.

#PremiFujifilmBecaPhotOn: Fujifilm España triarà un guanyador en entre els deu finalistes al que premiarà amb una càmera professional i un objectiu.

#PremiPHENBecaPhotOn: Photometria Festival (Ioannina, Grècia) seleccionarà un dels finalistes perquè formi part de la seva edició 2018 amb una exposició.

Nou #PremiQuinuaRealBecaPhotOn: Amb motiu de València com a Capital Mundial de l’Alimentació el 2017 Photon Festival ha creat un premi específic al millor reportatge documental sobre la situació de l’alimentació al món. Quinua Real, patrocinador del premi, premiarà amb 1.000 € a un projecte que conscienciï sobra la importància de l’alimentació i la situació de risc en què vivim i ens alimentem.

Nou #PremioOneShotBecaPhotOn: La cadena d’hotels One Shot, en la filosofia està l’art i la fotografia com a nexe comú, premiarà amb 500 € un dels treballs finalistes de la Beca fotó com a part del seu esforç pel mecenatge artístic lligat a la fotografia.

