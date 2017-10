“Palimpsest” de Doris Salcedo al Palau de Vidre del Reina Sofia

El Museu Reina Sofia presenta al Palau de Vidre del parc del Retiro Palimpsest, el nou projecte que ha creat específicament per a aquest espai una de les artistes més destacades de la seva generació, la colombiana Doris Salcedo. Sempre recolzada en un rigorós treball d’investigació, Salcedo utilitza l’escultura i la instal·lació per abordar escenaris conflictius on la violència i les seves víctimes, la memòria i l’oblit, solen estar presents.

En aquest cas, Palimpsest fa referència a totes les persones emigrants que han mort a la Mediterrània i l’Atlàntic perseguint una vida millor i amb més llibertats. La superfície del Palau quedarà totalment coberta amb 192 panells dels que, per mitjà d’una estudiada enginyeria hidràulica, brollarà aigua component els noms d’alguns dels milers de refugiats ofegats.

Etiquetes: Doris Salcedo · Museu Reina Sofia · Palau de Vidre