Paisatges mediterranis sobre paper defectuós

natàlia lloreta

L’exposició Mediterrano. Appunti, al Museu Molí Paperer de Capellades, fins al 28 de setembre, mostra una selecció de paisatges mediterranis segons la singular òptica de Daniela Colafranceschi, arquitecta de formació, paisatgista de professió i artesana de vocació. Es tracta de composicions fetes en collage, en estricte blanc i negre on la matèria primera és el paper, restes de paper, paper defectuós –per foradat, per no uniforme, per curt…– elaborat al propi Molí.

Parlar de Mediterrani i de defectes és d’una vigència tan incòmoda com trista. Aquest Mare Nostrum idealitzat d’estius a la platja, arrossars laberíntics i camins de ronda és el mateix que alberga enfrontaments territorials, èxodes forçosos i crisis humanitàries. Un mateix paisatge, múltiples realitats.

Les composicions de Colafranceschi –històries com li agrada a ella anomenar-les– no tenen res de tràgic: són els elements, la terra, els escenaris sobre els quals passen els esdeveniments, els indrets sobre els quals les persones desenvolupen accions. Són paisatges sintètics que barregen punts de vista frontals i zenitals, són gairebé suggeriments de paisatges, esbossos per a projectes, pendents, utòpics… i amb tot, l’ús del paper defectuós confereix a l’exposició una lectura alternativa de fragilitat, de derrota, de terreny minat.

Per a Colafranceschi, el Mediterrani és el seu hàbitat i la seva inspiració. Nascuda a Roma, treballa entre Barcelona i Reggio Calabria, vista sovint Istambul i se sent identificada amb el tarannà propi de totes aquelles coses i actituds que passen per sota del paral·lel 40. La calidesa, la naturalitat, la franquesa, la no-necessitat d’aparença. El carrer. Les relacions. La gent. I tot allò que se’n desprèn. Gràcies a la complicitat amb Victòria Rabal, artista i directora del Museu de Capellades, Colafranceschi ha elaborat, al llarg de diversos mesos, el material que configura aquesta exposició, inaugurada el 17 de juny.

El Museu Molí Paperer de Capellades, a banda de ser un museu que explica el procés tradicional de fabricació de paper, és també, encara, un molí que continua fabricant paper d’alta qualitat: lliure d’àcid, de diverses fibres (cotó, lli, cànem, abacà i sisal) i amb una amplia gamma de mides, filigranes i colors.

Tots els papers fabricats al museu, seguint la tradició artesana, s’assequen a l’aire al mirador, un espai ampli i diàfan ubicat a la quarta i última planta de l’edifici, vorejat de finestres que generen corrents. Aquí al mirador, en un espai al centre, acotat per grans làmines de paper, es troba l’exposició de Mediterrano. Appunti. El propi paper serveix de suport expositiu. Paper sobre paper. Paisatge sobre paper. Mediterrani sobre paper.

Imatge de © Roger Velàzquez

Etiquetes: "Collage" · Daniela Colafranceschi · Mediterrani · Museu Molí Paperer de Capellades