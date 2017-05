“Nuestro Frente Amazónico”: arquitectura peruana al Matadero

Amb la intenció de donar conèixer de quina manera l’arquitectura peruana intervé actualment en el territori amazònic, Promperú, mitjançant la Marca Perú, dóna suport a la exhibició de la mostra del Pavelló Peruà Nuestro Frente Amazónico a la Central de Disseny de Matadero Madrid.

El Pavelló Peruà va obtenir la Menció Especial del jurat a la Biennal d’Arquitectura de Venècia 2016. La mostra relata una acció sense precedents en aquest últim front: el ‘Pla Selva’, un programa públic a gran escala a la regió amazònica peruana per a la reconstrucció i refundació de centenars d’escoles disseminades en llocs de difícil accés i sense serveis, amb un nou programa pedagògic que privilegia la multiculturalitat i el rescat de les llengües natives d’una població històricament relegada.

Nuestro Frente Amazónico és el resultat del treball conjunt del comissari José Orrego, dels curadors Sandra Barclay i Jean Pierre Crousse, les fotografies dels artistes Roberto Huarcaya, Musuk Nolte i Rodrigo Adb, així com la tasca realitzada per 14 joves arquitectes peruans treballant al Ministeri d’Educació per al ‘Pla Selva’.

La mostra s’inaugura el 22 de maig a 2/4 de 8 del vespre i es perllonga fins al 4 de juny.