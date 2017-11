Nit cultural a l’Auditori Sixto Mir de la Ràpita

L’historiador rapitenc Josep Pitarch i el ceramista jesusenc Joan Panisello van obtenir el Premi de narrativa Sebastià Juan Arbó i el Premi d’escultura Agustí Vizcarro La Pin, que es van atorgar el 4 de novembre en el transcurs d’un sopar cultural a l’Auditori Sixto Mir. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Ràpita va organitzar un acte consistent en un sopar per a 60 persones, que es va preparar aprofitant l’espai diàfan que s’aconsegueix a l’Auditori un cop replegades les grades retràctils.

En el transcurs del sopar, Eduardo Sánchez i Miquel Paton, membres dels jurats dels premis, van fer lectura dels veredictes de totes dues convocatòrie, que premiaven la novel·la ‘Deslliureu-nos de qualsevol mal’ i l‘escultura ‘Olivera mil·lenària’. Els dos guanyadors van pujar a l’escenari per recollir el guardó i fer uns petits parlaments d’agraïment.

Josep Pitarch va recordar les circumstàncies personals que l’han obligat a estar un bon temps a casa, que ha aprofitat per llegir i escriure molt. De fet, Pitarch va anunciar que en pocs dies sortirà al carrer la seua primera novel·la, Fills d’un somni perdut, finalista de l’any passat del premi que enguany ha obtingut, per la qual cosa l’alegria va ser per partida doble.

Joan Panisello va dedicar unes sentides i emotives paraules a la figura de l’escultor Agustí Vizcarro, amb qui va compartir amistat i molts moments vitals importants que va explicar -amb la veu mig trencada- als assistents de l’acte, entre els quals s’hi trobaven l’alcalde Josep Caparrós i la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, la doctora Laura Borràs, convidada especial de la regidoria de Cultura.

Precisament, Laura Borràs va acompanyar la cantautora tortosina Montse Castellà en l’espectacle poètico-musical que van oferir per tancar la vetllada cultural. ‘Dunes’ fou la proposta en què Castellà va posar la música i Borràs introduí els temes glossant diferents cites literàries d’autors del país.

Editorial Cossetània s’encarregarà de publicar l’obra premiada de Josep Pitarch, aproximadament pels volts de Sant Jordi, mentre que l’obra de Joan Panisello es podrà veure aviat al Museu de la Mar de l’Ebre.

Etiquetes: Eduardo Sánchez · Joan Panisello · Laura Borràs · Miquel Paton · Museu de la Mar de l’Ebre