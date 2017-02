Moviments de masses en lluita: “Insurreccions” al MNAC

natàlia lloreta

Barricades, manifestacions, vagues, afusellaments, marxes de resistència… Insurreccions és una exposició interdisciplinària sobre els esdeveniments polítics i les emocions col·lectives que comporten moviments de masses en lluita. Tracta dels desordres socials, l’agitació política, la insubmissió, les revoltes i les revolucions de tot tipus, i mostra com els artistes han abordat aquest tema en diferents moments històrics.

Des dels Desastres de la Guerra de Francisco de Goya als vídeos de la cineasta Maria Kourkouta sobre la crisi dels refugiats a Europa, Insurreccions cartografia les forces que impulsen els homes i les dones a rebel·lar-se una i una altra vegada. En conjunt, la mostra aplega prop de 300 treballs de més d’un centenar d’autors, que aborden les insurreccions i la seva representació a través de diferents mitjans i tècniques: pintures, dibuixos i gravats, fotografies, pel·lícules i documents.

L’exposició es fonamenta en el treball històric i teòric realitzat pel filòsof, historiador d’art i comissari de l’exposició Georges Didi-Huberman. Després de la seva presentació a la Galeria Nacional del Jeu de Paume de París, a Barcelona, en estreta col·laboració amb l’equip del MNAC, el comissari ha integrat a la mostra una selecció d’obres principalment de la col·lecció del Museu Nacional d’Art de Catalunya, però també de l’Arxiu Fotògrafic de Barcelona i de l’Arxiu Nacional de Catalunya. En total més de 90 pintures, dibuixos, cartells, fotografies i 4 escultures que aporten una visió singular, tant pels temes tractats (des de la Guerra de la Independència a la Guerra Civil i la lluita antifranquista), com pels artistes representats (des de Martí i Alsina i Marià Fortuny, a Juli González o els cartellistes republicans i els fotògrafs de la Transició).

La contribució realitzada permet visualitzar la importància i el valor d’unes col·leccions que ajuden a emmarcar un context històric, vinculat als avatars de la història política i social de la Catalunya contemporània. En molts casos aquestes obres compten amb capacitat per esdevenir arquetips universals, com succeeix amb les cèlebres creacions de Juli González, la condició icònica de les quals transcendeix les circumstàncies locals per esdevenir símbols de l’angoixa causada per la violència irracional.

Insurreccions es pot veure al MNAC del 24 de febrer al 21 de maig i després viatjarà a Buenos Aires, Sao Paulo, Mèxic DF i Montreal. Aquesta exposició està organitzada pel Jeu de Paume, en col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya per a la seva presentació a Barcelona, i amb la participació de MUNTREF, Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, MUAC- Museo Universitario Arte Contemporáneo-UNAM, Méjico, i Galerie de l’UQAM-Université du Québec a Montréal.

A la imatge, detall de la fotografia “Manifestacions de l’1 de febrer de 1976 a Barcelona. Convocatòria per la «llibertat, amnistia, estatut d’autonomia»” de Manel Armengol, 1976.