Momo exposa a l’Estudi Tigomigo

annaïs miró

Del 22 d’abril al 24 de juny de 2017, l’Espai Tigomigo, al carrer del Viveret, 17, de Terrassa, acull l’exposició miGay de l’artista Momo. La mostra és una visió personal sobre el desig, l’amor i la complicitat. L’artista abandona la innocència dels seus anteriors treballs i inaugura un projecte més personal i arriscat. L’origen de l’exposició miGay es troba en una vivència personal. “Tot neix d’una cosa molt senzilla: l’amor de dos homes, Pedro i Santi, que sempre van ser un exemple de llibertat i respecte per a mi”, comenta l’artista. Momo utilitza aquest record del passat per parlar-nos d’un tema universal: l’amor, la complicitat i també del desig. I ho fa convertint-nos en voyeurs privilegiats convidant-nos a entrar en una intimitat imaginada. L’artista utilitza el cos de l’home per reflectir la complicitat i l’amor. En les seves peces s’aprecia la influència de l’escultura i dels cànons de bellesa clàssics: l’ús del nu, les composicions equilibrades, el traç ferm… L’exposició inclou gravats sobre paper, llibres d’artista, planxes de coure oxidat i peces de tècnica mixta. La inauguració tindrà lloc el dissabte 22 d’abril a les 19h. Com si és tractés d’una perfomance, Tigomigo es convertirà per a l’ocasió en un bar de copes en el qual gaudir d’un còctel al mateix temps que es gaudeix de les obres d’art. Momo és una artista terrassenca de naturalesa inquieta i amant de l’experimentació que ha trobat en els límits del gravat el seu llenguatge artístic.

