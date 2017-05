“Mississippi History”: la fotografia de Maude Schuyler Clay, al MAC

El Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa (MAC) de La Corunya presenta Mississippi History, una exposició de la reconeguda fotògrafa nord-americana Maude Schuyler Clay, que arriba a Espanya per primera vegada. Recorrent els camins del seu delta natal, el del riu Mississipí, l’artista retrata, en aquesta mostra, les històries que l’envolten, preferint la quotidianitat a allò exòtic i l’aparent mundanitat a tot allò espectacular.

Segons la directora del MAC, Carmen Fernández Rivera, aquesta exposició “és una gran oportunitat per veure per primera vegada al nostre país les acolorides fotografies d’aquesta reconeguda artista nord-americana”.

Les obres de Schuyler Clay reflecteixen les relacions i els sentiments humans dels seus familiars, els seus amics i la resta d’habitants d’aquesta regió del sud dels Estats Units. En paraules de la pròpia artista, “el color i la llum són elements indissociables de la meva feina i m’agrada retratar familiars, amics i altres personatges coneguts”.

Després d’estudiar a la Universitat de Mississipí i a l’Acadèmia de les Arts de Memphis, Schuyler Clay (Greenwood, 1953) va treballar com a assistent del cèlebre fotògraf William Eggleston (Memphis, 1939). Durant un temps va residir a Nova York, on va ser fotògrafa i editora de revistes com Esquire, Fortune o Vanity Fair. Actualment, instal·lada al poble de Sumner, se centra a retratar tant el paisatge com la vida quotidiana del delta del Mississipí.

La mostra, que recull una selecció de 80 fotografies, està comissariada per Alain D’Hooghe (Brussel·les, 1955), editor, autor, historiador de la fotografia, professor i comissari de diverses exposicions a Bèlgica i a França.

L’obra de Maude Schuyler Clay, que forma part de col·leccions com la del MoMA, el Museu de Belles Arts de Houston o el Museu Nacional de Dones Artistes (Washington), es pot visitar fins el 15 d’octubre de 2017.

