“Miró mai vist” recupera una singular selecció de 95 obres del pintor

L’exposició Miró mai vist commemora el 25è aniversari de l’obertura al públic de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i, com la mateixa col·lecció, se centra en el darrer període de creació de l’artista a l’illa, des que s’hi instal·la el 1956 fins a la seva mort, el 1983.

L’exposició reuneix una singular selecció d’obres mai exposades a la Fundació, algunes d’inèdites i fins i tot sense catalogar, que es mostren ara sota una perspectiva insòlita. Les 95 obres que s’exposen van sortir del Taller Sert i Son Boter entre els anys 60 i 70, i passaren després a mans d’amics, institucions de renom i col·leccionistes privats; es van dispersar per llocs diversos. Miró mai vist aconsegueix reunir aquestes peces úniques al lloc on van ser concebudes, el territori de la fundació que Miró va fer possible, en un camí de tornada que celebra el regal de l’artista a la ciutat.

De fet, va ser a Mallorca on Miró va trobar el silenci i la calma que li permetien allunyar-se del reclam internacional i dedicar-se de ple a la seva producció artística. A una edat avançada, més vital i lliure que mai, aconsegueix donar curs a una renovada actitud plàstica i a inesperats reptes artístics. Un Miró salvatge i contestatari conviu amb un altre de reflexiu i abstret; el gest i l’instint davant l’ordre i la mesura, el seny i la rauxa.

Algunes d’aquestes peces es van incloure a l’exposició del Grand Palais de París el 1974, esdeveniment que marcaria un moment de revisió i replantejament per a Miró i que donaria lloc a un dels seus períodes més fructífers, el qual condicionaria la resta de la seva trajectòria creativa.

L’exposició, com la col·lecció, reivindica l’artista inconformista a qui encara queda molt per a dir, que posa en dubte la seva pròpia obra i mira cap endavant, cap a tot allò que queda per fer. Es pot visitar fins al 28 de gener de 2018.

