Marga Ximenez i els seus dobles es despleguen al Centre d’Art Maristany

El Centre d’Art Maristany, carrer d’Àngel Guimerà 2 de Sant Cugat del Vallès, presenta del 22 de setembre al 12 de novembre de 2017 Heterònims – d’una Intersecació de Processos 1998 / 2017 de l’artista Marga Ximenez (Barcelona, 1950).

El 1999 funda i co-dirigeix a Barcelona, amb Nora Ancarola, l’espai d’art contemporani interdisciplinar, M.X. Espai 1010, i també Edicions 1010, de llibres d’artista. És comissària de les mostres internacionals d’Art Contemporani de Petit Format, que el 2008 arriben a la seva novena edició. Ha realitzat també les imatges dels llibres fets amb Antoni Clapés, Montserrat Abelló, Neus Aguado i Carme Riera.

Des de 1998 Marga Ximenez obre camins de coneixement i sanació entre la seva vida i la seva obra a través dels seus heterònims, els que aniran configurant un codi textual que aconseguirà filar les accions privades amb les públiques.Multiplicar el jo des de la creació d’heterònims és portar a la dimensió pública l’experiència del que és íntim, l’exploració del desconegut en absoluta llibertat. Però desdoblar-se en la multiplicitat de personatges també possibilita gestionar conflictes, establint relacions i interlocucions amb altres veus diferents de la pròpia, és acceptar l’altre / l’altra sense el llast ni el condicionament del propi passat.La alteritat és la condició poètica de les persones del nostre temps, el paradigma de l’ésser en la ciutat, en la comunitat. Produccions sorgides del reciclatge, de restes aparcats, de treballs inacabats i mai exposats, de la deconstrucció d’obres anteriors i la creació de noves que conformen una arquitectura no lineal que ens inclou si o si, independentment del nostre origen o el nostre estat actual.

La reflexió sobre la pròpia identitat la porta a encetar un treball sobre la multiplicitat d’identitats de l’artista (adopció d’heterònims). Almira Olmayan (Estambul, Turquia, 1950), Col·lectiu Puntes, Pía Remedios, Gena Lestemar o Edith Andreu són algunes de les alteritats que ha adoptat Marga Ximenez.

Ha participat a les biennals de Lausanne i Polònia. Les seves darreres exposicions han estat, a Barcelona, al CCDFB amb Deposeu les armes, i amb col·laboració amb Nora Ancarola a La Interior Bodega amb Sibil·la, que també s’exposa al SKC de Belgrad i a la galeria Zenit de Copenhagen, i amb Domus Aurea al TPK de Barcelona i al Centre Côte-des-Neiges a Montreal i Trilogia de la privadesa a l’Arts Santa Mònica de Barcelona, Centre d’Art Roca Umbert de Granollers, Carte d’Arte de Catània, Itàlia, Tinglado 2 de Tarragona i Centre d’Estudis Ilerdencs de Lleida.

Almira Olmayan (Estambul, 1950) viu i treballa entre Estambul i Barcelona. Ha exposat en moltes galeries tant europees com orientals. Almira Olmayán ens diu que el seu CV són les seves obres. El seu treball es conforma dins d’un posicionament altament feminista i compromès amb els problemes polítics i socials del seu país. La seva obra és multi disciplinar i ara els seus materials són els cables d’acer i ferro, les crins de cavall, la llana d’acer, vidres i miralls, i els reciclats del seu entorn més pròxim i personal.

El Col·lectiu Puntes està format per cinc artistes joves, una dona i quatre homes, que treballen en col·lectivitat. La premissa són les puntes, en un clar exercici per treballar amb materials propis del gènere femení. Es crea el 1998. Puntes que fereixen i puntes que fan riure. Des de les puntes de les avies a les puntes del sabater, podem fer un recorregut còmic i tràgic per una societat que encara no ha trobat la punta de llança per aturar les guerres, la fam, la pobresa, la corrupció, el dolor, el mal. Humor i punta al llapis per avançar.

Pía Remedios (Saragossa, 1955) és escultora i dibuixant. Ha ensenyat la seva obra a Horiuela, Murcia. MX Espai, Barcelona. New Art, Barcelona, galeria Esposta, Verona, Italia i Montreal. Propers projectes pel Museo de Goya a Fuendetodos i Museo Manuela Sancho de Plenas, Zaragoza. Gena Lestemar (Barcelona, Catalunya, 1950) té estudis de patronatge i filologia catalana però formació plàstica autodidacta.

Edith Andreu (Barcelona, 1978) té estudis de medicina i belles arts. Treballa amb restes de joguines, aporten a través de l’humor i la ingenuïtat d’aquests elements, una mirada crua i crítica de la nostre societat. Exposicions individuals a la galeria Cora de Portugal, galeria Prix d’Amsterdam, MX Espai de Barcelona. Exposicions col·lectives al Centre Cívic Besós, Art Jove a la Seu, Restaurant Mirador de Mallorca.

A la imatge, Marga Ximenez, “Vela de deesses”, 1995.

