L’exposició de Ramon Casas s’acomiada de Sitges entre llibres

La presentació de dos llibres sobre la figura i l’obra de Ramon Casas servirà per clausurar, el dia 19 de febrer, l’exposició central de l’Any Ramon Casas a Sitges, abans que les seves obres viatgin a Madrid (entre el 7 de març i l’11 de juny) i posteriorment a Palma (entre el 5 de juliol i el 22 d’octubre).

El primer títol que es presentarà el dia 19 de febrer és l’edició facsímil de les Desde El Molino, les cròniques de París escrits per Santiago Rusiñol entre 1890 i 1892 durant la seva estada a la capital francesa i il·lustrats pel seu bon amic Ramon Casas. Aquestes cròniques van aparèixer publicades a La Vanguardia i posteriorment editades en el llibre Desde El Molino (1884), del qual ara se n’ha fet una edició facsímil, amb traducció a l’anglès –a càrrec de Christine Laffargue– i al francès –per Eliseu Tren–, que també n’ha escrit el pròleg i diverses anotacions.

La segona novetat editorial del dia serà la Petita història de Ramon Casas, il·lustrada per Pilarín Bayés a partir dels textos de Vinyet Panyella. El conte forma part de la col·lecció Petita història, que també conté el de Petita història de la Festa Major de Sitges, i l’ha publicat l’Editorial Mediterrània amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Les dues presentacions es faran, respectivament, a les 12 hores al Saló Blau del Palau de Maricel, i a les 13 hores al Baluard Miquel Utrillo. A part dels seus autors, també hi assistiran Miquel Forns, alcalde de Sitges i vicepresident del Consorci del Patrimoni de Sitges, i Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona i del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Just després dels dos actes, els assistents podran comprar exemplars dels dos llibres allà mateix mentre gaudeixen de l’acompanyament musical del grup Retrio. La millora manera d’acomiadar l’exposició Ramon Casas, la modernitat anhelada, que ha recuperat un dels artistes modernistes més importants del país i que ha tornat a situar Sitges en la portada del panorama cultural català.

