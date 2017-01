L’Escola Municipal d’Art inaugura “Photocitizen” de Carles Fontserè a la Mercè

El regidor de cultura, Carles Ribas, ha inaugurat l’exposició “Photocitizen” comissariada per Núria F. Rius i Ricard Planas a la Sala d’Exposicions de La Mercè en un acte on també ha assistit Francesc Ten, director dels serveis territorials del Departament de Cultura a Girona.

Ribas ha destacat la “realitat” que transmeten les fotografies de Carles Fontserè i ha animat a tothom a participar dels nombrosos actes que es celebraran a la ciutat de manera conjunta entre l’Ajuntament, la Diputació i el Departament de Cultura de la Generalitat durant aquest primer trimestre. Tal i com ha destacat també la comissària, Núria F. Rius, a la presentació de l’exposició, cal apreciar l’espontaneïtat que aconseguia extreure Fontserè del que ell anomenava “geografia humana”. Aquesta espontaneïtat, ha advertit Rius, tanmateix, no és en absolut improvisada, ans al contrari, Fontserè era intreballador incansable com ho demostra el volum ingent de treballs fotogràfics que es poden trobar arreu del món a nombroses col·leccions.

El dia 16 de febrer, a les 19 h, al mateix Centre Cultural la Mercè, està prevista una conferència a càrrec de la mateixa Rius sobre aquesta relació entre Fontserè i la fotografia i que permetrà al públic conèixer en profunditat el Fontserè fotògraf. L’activitat és gratuïta i l’entrada és lliure tot i que les places són limitades.