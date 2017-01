La Tèrmica presenta als “Creadors” del programa de residències del 2017

El Centre de cultura contemporània de la Diputació de Màlaga, La Tèrmica, ha anunciat els noms dels sis artistes seleccionats per formar part del programa de residència artística ‘Creadors’ 2017. Els elegits d’aquesta quarta convocatòria entre més de 350 candidats són els artistes Fernando Climent Peláez (Màlaga), Almudena Fernández Ortega (Sevilla), Orlando Rojas Gutiérrez (Bogotà), Victòria Maldonado (Vélez-Màlaga), Aaron (Sevilla) i Mac Svary (Múrcia).

Així ho va decidir el Comitè de Selecció que es va reunir per fallar la selecció final dels participants. Aquest comitè va estar compost per Paloma González, directora de F2 Galeria; Mario Martín Pareja, director i comissari de Contemporània; Fernando Francés, director del CAC Màlaga; Maria Àngels Díaz, professora de la Facultat de Belles Arts de la UMA i artista; Salomó Castiel, director de La Tèrmica. A més de la selecció dels sis artistes guanyadors, el jurat va voler destacar l’alta qualitat dels projectes presentats, l’alt nombre de participació d’aquesta edició així com la seva internacionalització i la multidisciplinarietat de les participacions.

La convocatòria

La convocatòria de beques per a artistes residents ‘La Tèrmica Creadors’ que va iniciar fa quatre temporades ha suposat un èxit de participació absolut desbordant totes les previsions de l’organització. Per a l’any 2017 el centre de cultura contemporània de la Tèrmica ha rebut més de 350 sol·licituds per participar en el seu programa de residències artístiques. Es tracta del doble de peticions rebudes pel que fa a 2015, havent rebut enguany sol·licituds des d’Anglaterra, Bèlgica, Mèxic, Cuba o Brasil i altres països europeus. El programa busca impulsar el desenvolupament creatiu i professional d’artistes tant nacionals com estrangers vinculats a qualsevol disciplina artística i que disposin d’una formació o trajectòria prèvia. La convocatòria d’aquesta edició ha tingut lloc des del 25 de juliol fins al 30 de novembre de 2016, a través d’un formulari d’inscripció establert al web de la Tèrmica.

Creadors 2017, el programa

El programa ‘La Tèrmica Creadors’ permetrà a sis creadors d’arreu del món allotjar-se a les seves instal·lacions des de febrer fins a juny del 2017, i disposar dels mitjans tècnics i econòmics necessaris per desenvolupar les seves idees, que serviran, a més, per dotar de continguts al centre. D’aquesta manera, cada un dels participants rebrà una ajuda de 2.400 euros de suport a la producció, gaudirà d’un estudi individual per al desenvolupament dels seus projectes, una habitació individual, manutenció completa, i trobades amb professionals del sector cultural i artístic per l’assessorament dels seus treballs. El programa conclou amb l’exposició final dels seus treballs a La Tèrmica al començament de juny del 2017.

L’edició del 2017 suposa la quarta edició d’un projecte en el qual participat artistes joves de reconeguda trajectòria com Miguel Gómez Losada, Emmanuel Lafont, Omar Víctor Diop, Mamen Morillas, Carmen González Castro, Ana Panxa, Marta Beltrán, Nekane Manrique, Fernando Bayona , Florència Rojas, José Luis i Javier Valverde, Jean Philippe Illanes, Dadi Dreucol, laconjunciónY, Gala Knörr i Katharina Fitz. Tots ells van desenvolupar els seus projectes artístics al llarg de quatre mesos, i van poder mostrar al públic en les Jornades de la Creació de la Tèrmica celebrades el 2014, 2015 i 2016, rebent les diferents mostres més 8.000 visites.

