La Fundació Dalí recorrerà l’exhumació del cos de l’artista

Un jutjat de Madrid ha demanat exhumar al pintor Salvador Dalí, que va morir l’any 1989 i que fou enterrat en el seu museu de Figueres. La jutgessa vol obtenir mostres que li permetin determinar si Dalí és el pare biològic de Pilar Abel, una gironina que en el seu dia va presentar una demanda per ser reconeguda com a filla del genial artista figuerenc.

La Fundació Gala-Salvador Dalí, no ha volgut fer cap tipus de declaració sobre aquesta decisió, però si ha emès un comunicat en què, textualment, diu: “Vist el contingut de la decisió presa pel Jutjat de 1a Instància núm. 11 de Madrid el dia 20 de juny de 2017, mitjançant la qual s’ordena l’exhumació de les restes de Salvador Dalí per poder practicar la prova biològica d’investigació de la paternitat de Pilar Abel, la Fundació Dalí està preparant un recurs per oposar-se a la pràctica d’aquesta exhumació, recurs que serà presentat en els pròxims dies. El nostre equip jurídic intern juntament amb el despatx Roca Junyent, S.L.P. treballen en aquest recurs en coordinació amb l’Advocat de l’Estat”.

Etiquetes: Fundació Dalí · Pilar Abel · Salvador Dalí