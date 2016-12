Ieven Petrov, guanyador dels premis “Globart art Awards”

La fira internacional BCN International Art Fair (BIAF), que en la seva cinquena edició ha convocat a artistes del panorama panorama mundial, ha lliurat els seus reconeguts premis “Global Art Awards”.

El primer premi ha estat per al pintor ucraïnès de l’escola realista Ievgen Petrov, per ser l’únic del món que pinta aquarel·les en un suport de dos metres. A més, declara Natal Vallvé director de l’BIAF “per la seva qualitat del seu traç i les textures i representacions que aconsegueix, ja que són molt difícils de traçar”. El segon guardó s’ha conferit a l’australiana Ren Thackham “per la qualitat de la seva obra i especialment pel seu original concepte i missatge ecologista – destaca Vallvé- el de realitzar escultures d’animals amb jaquetes, i no al contrari, ja que normalment són els animals els utilitzats per a confeccionar aquestes peces “. Finalment, el tercer guardó ha estat lliurat a la galeria Nebo Art Gallery d’Ucraïna, que dins de l’escola realista de l’oli, ha destacat per una obra horitzontal també amb un profund missatge sobre l’abandonament en els nens.

Els Global Art Awards es lliuren als millors artistes del moment, que s’han desplaçat per l’ocasió a Barcelona. Tenen per objecte conferir a l’artista i a la galeria participant de la BIAF el reconeixement que es mereixen per la seva gran tasca en el món de l’art. Els premis són jutjats per curadors i professionals de l’art. En aquest cas, el jurat estava integrat pel destacat artista català Robert Llimós, Francesc de Haro i Uribe i Noah Lahit.

Després de l’èxit obtingut en passades edicions, unes 6.500 persones no s’han volgut perdre la present convocatòria per a conèixer les últimes tendències en art modern i contemporani, així com dels nous artistes emergents en l’emblemàtic entorn del Museu Marítim de Bacelona. En la present edició la BIAF ha comptat amb més de 100 destacats expositors de 35 països (Austràlia, Sud-àfrica, USA, Japó, Amèrica del Sud, Rússia, Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs, Israel, Tailàndia, Europa …), recollint diferents tipus de manifestacions artístiques , des de les més tradicionals, com la pintura o escultura, fins a les més modernes i avantguardistes (fotografia, mixed mitjana, il·lustració …).

Etiquetes: BCN International Art Fair · Globart art Awards · Ieven Petrov