‘Heimat’, d’Ellen von Unwerth, a la galeria Taschen

La galeria de Taschen, Beverly Blvd. de Los Àngeles, presenta a partir de l’1 de març, Heimat, una mostra de noves fotografies d’Ellen von Unwerth.

Heimat és una paraula alemanya amb difícil traducció ja que expressa, més enllà del concepte de pàtria, un profund sentiment de pertinença i vincle personal amb la terra d’un. Revisitant en diverses ocasions al llarg d’un any el seu Baviera natal, al sud d’Alemanya, Ellen von Unwerth va crear aquesta nova sèrie fotogràfica que retrata un grup de noies locals en sintonia total amb la natura, en tots els sentits. Envoltades de ondulants camps, d’antigues tradicions i de boscos profunds i misteriosos, les noies prescindeixen feliçment de les seves dirndls i corren pel paisatge alpí. Les heroïnes de Von Unwerth mostren els atributs i les atraccions de la regió, ja sigui gaudint de delícies locals, caminant per camps verds o seduint mossos abillats amb els típics Lederhosen o fins i tot les unes a les altres.



L’encant del tradicional unit a un toc de rebel·lia i a una mica de subversió contra els rols de gènere. Les fotografies desborden un erotisme refrescant i provocador que es presenta amb enginy i està en tot moment envoltat per l’amor per una regió bella i orgullosa.

L’exposició va acompanyada d’un llibre homònim de 454 pàgines de la sèrie d’Edició de Col · leccionista de Taschen els exemplars limitats estan signats. Gràcies a una col·laboració amb la galeria Fahey / Klein, l’exposició inclou a més una selecció de fotografies icòniques d’Ellen von Unwerth preses al llarg de la seva carrera.

Ellen von Unwerth va ser top model abans de posar-se darrere de la càmera i convertir-se en una de les fotògrafes de moda més sol·licitades del món. El seu treball editorial ha aparegut en incomptables revistes, incloent Vogue, Interview i Vanity Fair, mentre que les seves campanyes publicitàries més importants inclouen treballs per Chanel, Dior, John Galliano, Ralph Lauren, Victoria ‘s Secret, Agent Provocateur i Diesel. Les seves eròtiques imatges de supermodels i dones músics es mouen entre una estètica de duresa i de glamour, creant obres decadents però kitsch, romàntiques però sexy, i sempre plenes de joie de vivre. Els llibres de TASCHEN sobre Ellen von Unwerth inclouen els títols Heimat, Fräulein i The Story of Olga.

A la imatge, fotografia de la exposició “Heimat”.

