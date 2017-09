Exposició sobre l’ecodisseny català al Palau Robert

La mostra “Premi Catalunya d’Ecodisseny”, organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, acull les dues exposicions itinerants de les edicions 2015 i 2017 del Premi Catalunya d’Ecodisseny, que mostren les candidatures guanyadores i les que van rebre una menció especial del jurat. Els premis del 2015 s’exposen del 8 de setembre al 18 d’octubre, i els premis del 2017, del 19 d’octubre al 19 de novembre, a la Sala 4 del Palau Robert.

L’exposició vol apropar l’ecodisseny als professionals del disseny, als estudiants i a la població en general per difondre aquest concepte i promoure el consum de productes ecodissenyats.

La Generalitat de Catalunya organitza des de l’any 2001 un premi que distingeix els productes innovadors, de qualitat i ambientalment sostenibles per canviar els models de producció i de consum. El Premi va néixer com a Premi Disseny per al Reciclatge, però des de l’any 2015 es van convertir en el Premi Catalunya d’Ecodisseny, tot i ampliant el seu abast per tal d’integrar tots els aspectes que intervenen en la sostenibilitat dels productes — estalvi de recursos, disseny de nous models de consum, optimització del fi de vida, etc.

Aquest Premi reconeix productes actualment en el mercat, productes en desenvolupament i estratègies de foment de productes, que estiguin dissenyats per millorar el comportament ambiental dels productes i serveis al llarg del seu cicle de vida, i té com a objectiu incentivar la incorporació de l’ecodisseny per impulsar la fabricació i el consum de productes i serveis sostenibles a Catalunya. De fet, el Premi s’emmarca en l’Estratègia Catalana d’Ecodisseny (Ecodiscat), impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Etiquetes: Ecodisseny · Palau Robert