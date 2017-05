Exposició de fotografies del Premi Carles Rahola

annaïs miró

Del 17 de maig al 30 de juny de 2017, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, al carrer Nou del Teatre, 1, de Girona, acull l’exposició Disset mirades a dotze mesos, una mostra de les fotografies presentades a la vuitena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. El guanyador va ser Jordi Ribot amb l’obra “Un membre de l’ADF al foc de Blanes”. Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local, promoguts des de ja fa vuit anys per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, reconeixen la tasca de la professió periodística i fomenten la creativitat informativa a les comarques gironines. Aquesta exposició correspon a una selecció dels 43 treballs presentats a la categoria que premia la millor fotografia de premsa en la darrera edició dels Premis. Disset professionals, cadascun amb la seva particular mirada, aconsegueixen fer reviure alguns dels fets destacats de l’any 2016, però també permeten descobrir moments aparentment insignificants, que podrien haver-se perdut en el dia a dia si no fos perquè un fotoperiodista va fixar-s’hi. Al costat de l’èpica de la lluita d’un membre de l’ADF contra les flames d’un incendi trobem trossets de vida a les Fires de Girona. Podem passar de la brutalitat d’un accident a la N-II a la placidesa dels Aiguamolls de l’Empordà; de la intensitat del gest musical al neguit dels qui esperen aconseguir un habitatge; del color de les festes populars i la plasticitat del circ a l’emoció continguda de la família Ribas de Can Ventós. Una vegada més, les fotos van molt més enllà de la imatge: ens transmeten emocions, ens evoquen sensacions i ens fan reflexionar.

