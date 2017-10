Es convoca la XXI Biennal d’Art Jove Contemporani Català 2018, exposició itinerant per Catalunya, organitzada per la Fundació Canals-museu-galeria, amb l’objectiu d’estimular i promoure la creativitat dels joves artistes visuals.

Hi poden participar tots/es els/les artistes residents i empadronats a Catalunya, menors de 35 anys. Queden exclosos/es els/les artistes que hagin participat en les dues últimes edicions de la Biennal.

El tema, la tècnica i el procediment són lliures. En tractar-se d’una exposició itinerant, és important que les peces siguin de muntatge fàcil i vinguin acompanyades d’instruccions i d’embalatge adequat per a ser reutilitzat durant tota la itinerància. A la part de fora de l’embalatge s’haurà d’indicar el nom de la peça i de l’artista i qualsevol informació extra que pugui ajudar durant el seu manipulat.

Les obres seleccionades s’exposaran a diferents ciutats de Catalunya, de forma itinerant.

Els artistes seleccionats rebran 300 €, en concepte d’honoraris i drets d’imatge.

S’ha de presentar un dossier en un únic arxiu, en format PDF amb:

Dades personals i informació de contacte.

Declaració d’intencions de l’artista o statement (màxim 1.500 caràcters).

Breu currículum artístic.

Enllaços d’interès.

Obra/es presentades a l’exposició amb la següent informació (màxim 5 treballs)

– Títol de l’obra

– Fitxa tècnica

– Descripció (màxim 4.000 caràcters)

– Necessitats de muntatge

– Imatges de l’obra presentada

– Dossier amb informació textual i visual d’obres anteriors (5 màxim).

– Valor econòmic d’assegurança

Proposta d’activitat a l’entorn de l’obra o els processos creatius.

Aquest dossier s’ha d’enviar en un únic arxiu, en format PDF (de menys de 3 Mb) a l’adreça de correu electrònic ( biennal2018@canals.com )

La recepció de dossiers finalitza a les 24 h. dia 1 d’abril de 2018.

El jurat de selecció està format per Josep Canals, Galerista i fundador de la Biennal; Manuel Aramendia, Vicedegà de cultura de la Facultat de Belles Arts de Barcelona; Aida Marin, Historiadora de l’art i comissària (Reus); Albert Mercadé, Director de la fundació Arranz-Bravo (L´Hospitalet); Ricard Planas, de Bonart (Girona) i Jesús Vilamajó, Director de l’Embarrat (Tàrrega)

El jurat seleccionarà un màxim de 15 artistes, amb un màxim de 2 treballs per artista que formaran part de l’exposició “XXI BIENNAL 2018”. Les decisions del jurat són inapel·lables.

L’autor/a seleccionat cedeix els drets de reproducció de les obres seleccionades durant el termini de durada de la Biennal i dins el context de la seva itinerància, per tal de promoure i divulgar l’exposició i l’obra seleccionada de la forma més adient possible. Totes les obres reproduïdes als mitjans de comunicació seran citats correctament amb els noms dels autors. La utilització de les reproduccions de les obres sense relació a l’exposició de la Biennal i la seva itinerància queden sota propietat de l’autor/a.

La selecció de les obres per a la seva exposició en la Biennal implica la seva cessió temporal per part dels/les autors/es a favor dels organitzadors. Durant el període expositiu i d’itinerància de la Biennal no es poden retirar ni reclamar les obres per altres exposicions i intercanvis comercials. Si hi ha qualsevol incidència ò canvi en els períodes d’exposició i d’itinerància, s’informarà immediatament als autors/es, per al seu coneixement

La participació en aquesta Biennal estableix l’acceptació d’aquestes bases.

Mes informació: biennal2018@canals-art.com

A la imatge, obra de Clara Cortes, una de les guanyadores de la Biennal del 2016.

