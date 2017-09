Els hiperobjectes de Marina Rubio a Oslo Graphic Barceloneta

Oslo Graphic Barceloneta, carrer de la Mediterrània 4 de Barcelona, presenta del 4 d’octubre al 17 de novembre la exposició individual de l’artista Marina Rubio, en la que presentarà Hiperobjectes, la seva última sèrie.

El procés creatiu d’aquesta artista passa per una fixació en l’objecte, en allò industrial, en allò trobat, en allò reproduït i en allò manipulat. Aspectes que utilitza amb un caràcter lúdic per generar especulacions sobre una realitat en la que allò material es mostra amb contundència.

Marina Rubio investiga entorn la representació d’un univers fragmentat. Per fer-ho, crea sistemes constructius de manera artesanal, en els que els objectes es troben estructurats i relacionats entre sí, contribuint a la creació d’altres cossos més grans. Si observem la realitat com un objecte gegant, observarem que aquest es subdivideix en objectes, que a la vegada es divideixen en altres objectes més petits, i que així mateix estan format per altres objectes minúsculs.

Saragossana de naixement, fa 10 anys que es va establir a Barcelona per estudiar Belles Arts. En el seu últim any de carrera obté la beca del TallerBDN per realitzar el projecte artístic “La Boîte. Odisea de una cabeza pensante.” Complementa la seva formació amb un Màster de ceràmica de la Universitat del País Basc l’any 2015. Actualment és artista resident de La Escocesa, fàbrica de creació de l’Ajuntament de Barcelona. El seu treball s’ha pogut veure en exposicions a Barcelona, València, Palafrugell, Palma de Mallorca, Montpellier i en l’última edició de la Biennal de Casablanca, després d’haver realitzat una residència artística al Centre d’Art Contemporani d’Essaouira (Marroc).

A la imatge, sèrie “Hiperobjectes” de Marina Rubio.

