El “Vestigi” de Jordi Armengol a l’Espai U

Format en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona, doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i màster en Arts Digitals per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Jordi Armengol (Santa Coloma de Farners, 1971) combina l’activitat artística amb la docència a l’Escola Municipal d’Art de Girona. A partir del 20 de març exposa Vestigi a l’Espai U Taller Lupusgràfic, al carrer Cardenal Margarit, 13, de Girona. “La fragilitat i la incertesa construeixen estructures sòlides que esdevindran vestigis del nostre temps.”, diu Jordi Armengol. Amb motiu de l’exposició s’editarà una obra gràfica de l’artista dins la col·lecció Gràfica U que, en la linea del taller, podreu adquirir mentre duri l’exposició per 50€. Lector, pedagog i, en primera instància —o en darrera, ja que en aquest discurs les jerarquies no tenen sentit— artista: Jordi Armengol converteix la seva producció plàstica, i de manera molt especial els seus dibuixos, en un aparador visual on es materialitzen les experiències literàries i vitals i on també tenen cabuda, com no podria ser de cap altra manera, altres cristalls del calidoscopi del que parlàvem. En aquest cas, són els Balthus, Freud, Currin, Hockney o Gordillo —no cal dir que la llista podria ser llarguíssima— els que fan llum a un univers fet de memòria però també, i de manera molt especial, de sensibilitat poètica, de plaer íntim per la pràctica mateixa de la pintura: ens referim a una forma de gust cultivat pacientment que desemboca en treballs minuciosos i en una heterogènia presència de formats i tècniques pictòriques que venen a delatar l’esperit inquiet i especulador del seu artífex.

