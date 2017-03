El Passeig de la Ribera de Sitges acull la XXIV Fira d’Art

annaïs miró

El cap de setmana de l’1 i el 2 d’abril, l’envelat del Passeig de la Ribera de Sitges es convertirà en la sala expositiva de la XXIV Fira d’Art. Cinquanta artistes mostraran el seu treball en les disciplines de pintura, dibuix i gravat. L’envelat del Passeig de la Ribera acull, un any més, als artistes, principalment de Sitges, però que també procedeixen d’altres localitats del Garraf i de la resta de Catalunya. La regidora de Cultura, Mireia Rossell, ha explicat que “la Fira d’Art és un punt de trobada per als artistes, per establir nous contactes, no només amb altres artistes sinó també amb les milers de persones que visiten l’envelat del Passeig”. Per la regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, “en aquesta 24 edició de la Fira volem oferir un nou enfocament en el que la millora de l’espai expositiu i la qualitat dels artistes seleccionats serveixin per donar visibilitat a la creació contemporània”. La regidora de Cultura, Tradicions i Festes de l’Ajuntament, Rosa Tubau, inaugurarà oficialment la XXIV Fira d’Art, dissabte, a les onze del matí, al mateix envelat. A partir d’aquell moment quedaran oberts al públic els 50 estands, que comparteixen els artistes participants. L’any passat, més de 80 artistes plàstics van exposar els seus treballs en una fira que va comptar amb activitats paral·leles, com la mostra d’artistes joves al Miramar, la projecció del film ‘Mr. Turner’, o l’exposició de ‘Catifes de ciment’ promoguda per Museus de Sitges.

