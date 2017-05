“El cavaller Floïd. Biografia de J.B. Cendrós”

anna carreras

La biografia de Cendrós és un llibre dens que retrata la història de la resistència cultural catalana durant el franquisme. Ens acarem a sis-centes pàgines de la vida fascinant de Joan B. Cendrós (Barcelona, 1916-1986), l’empresari pioner dels aftershave amb el seu popular Floïd, producte estrella que de seguida va obtenir un èxit fulgurant i universal. L’imperi perfumista creat amb només vint anys el va fer milionari. En paral·lel, el personatge de Cendrós, tan apassionant però alhora tan desconegut, també fou un dels prohoms, mecenes i activistes culturals més importants del país. Formant part de l’equip fundador d’Òmnium Cultural, l’any 1960, va promoure la represa i el finançament d’institucions clau com ara l’Institut d’Estudis Catalans, la recuperació d’Edicions Proa, de l’Editorial Aymà o del Teatre Romea.

Pel que fa a Proa, Cendrós va fitxar el poeta Joan Oliver/Pere Quart: la seva mútua col·laboració durant vint anys va permetre la recuperació de la Biblioteca A Tot Vent, que va ajudar el lector català a posar-se al dia amb les millors obres de la literatura universal i d’autors nostrats. L’equip de Cendrós el completaven el periodista Lluís Permanyer i l’advocat J.M. Ainaud de Lasarte. Descobridor del talent de creadors com ara Terenci Moix, Cendrós s’inventa a casa seva el premi Sant Jordi de novel·la i de la tradicional Nit de Santa Llúcia. S’implica en la Nova Cançó, en la creació de la Gran Enciclopèdia Catalana, en Banca Catalana o en el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Una autèntica suma de proeses en la pitjor època de la nostra història. Com bé diu el seu biògraf, Genís Sinca, “no formava part del ramat; i això, sota el franquisme, tant per una banda com per l’altra, va ser imperdonable”.

En la seva faceta d’editor, Cendrós va ser responsable de la publicació de les novel·les de James Bond en català i va passar a ser també l’editor dels Tròpics de Miller i dels popularíssims contes infantils del Babar, traduïts al català per Carles Riba. Sota el guiatge de l’empresari del Floïd, Edicions Proa va aconseguir editar un número rodó: del 100 al 200 de la col·lecció taronja de la Biblioteca A Tot Vent.

El periodista Genís Sinca (Manresa, 1970) ha estat cinc anys immers en els voluminosos arxius personals de Cendrós el qual, a banda de regalar una personalitat explosiva i un compromís impagable, era un home ordenadíssim. Un treball d’investigació que ha portat Sinca a estudiar cartes personals i a conèixer gent i indrets relacionats amb el personatge. Buidar les caixes de Cendrós ha donat sorpreses, com ara l’intercanvi epistolar amb Henry Miller i Pablo Neruda, o la lluminosa sèrie de notes que s’escriuren amb Espriu.

